Omofobia a Roma | l' aggressione di un gruppo di naziskin ai danni di un 21enne

Blastingnews

: Roma, il tango è queer: 'Scambio di ruoli nella milonga, così balliamo contro l'omofobia' - repubblica : Roma, il tango è queer: 'Scambio di ruoli nella milonga, così balliamo contro l'omofobia' - tommocutti : RT @Iperbole_: A Roma un 21enne, mentre tornava dal lavoro, è stato insultato con epiteti omofobi e poi pestato, nei pressi della stazione… - sghi29 : RT @Iperbole_: A Roma un 21enne, mentre tornava dal lavoro, è stato insultato con epiteti omofobi e poi pestato, nei pressi della stazione… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Federico era da poco uscito dal salone di parrucchiere presso il quale da pochi giorni aveva iniziato a lavorare. Si stava dirigendo verso la stazione Tiburtina quando 4 loschi figuri, sicuramentea giudicare dalle teste rasate e dai tatuaggi raffiguranti croci celtiche, lo hanno accerchiato, minacciato con un coltello, aggredito, malmenato e derubato dei pochi euro che aveva in tasca.gratuita Ma lo scopo dell'non era la rapina, bensì l'offesa fine a sé stessa visto che, a quanto racconta il giovane Federico, i quattro ragazzi continuavano ad insultarlo pesantemente con frasi del tipo "ora ti facciamo vedere cosa facciamo ai fr... come te" e "i gay sono la feccia della città". Il giovane ha cercato ovviamente di difendersi come meglio poteva, ma poi, è dovuto soccombere sotto i colpi della compagnia degli skinhead ed è caduto a terra. Le ...