Oltre 14 ore d’attesa per un volo di 45 minuti | la disavventura dei viaggiatori a Palermo

God of War PS4 può durare Oltre 40 ore - parola di Santa Monica Studio : Che la durata media di God of War per PS4, in arrivo nei negozi a fine aprile, fosse superiore ai giochi precedenti del franchise - e, forse, superiore anche alla media degli action game in generale - era cosa ovvia. Il director del titolo, tuttavia, ha speso qualche parola proprio sulla longevità del gioco, raccontando il tipo di sfida che ha rappresentato per il team di Santa Monica Studio. In un'intervista a Kinda Funny Games, Cory Barlog ...

Il governatore della regione russa di Kemerovo si è dimesso per via del grande incendio in un centro commerciale che ha ucciso Oltre 60 persone : Si è dimesso Aman Tuleyev, il governatore della regione di Kemerovo, la città siberiana in cui è avvenuto il grande incendio in un centro commerciale che domenica scorsa ha ucciso almeno 64 persone, tra cui molti bambini. Le dimissioni di Tuleyev, The post Il governatore della regione russa di Kemerovo si è dimesso per via del grande incendio in un centro commerciale che ha ucciso oltre 60 persone appeared first on Il Post.

La rivincita di Ettore Majorana l'uomo che vide Oltre il nostro futuro : Documentario su Sky celebra le sue teorie scientifiche Dopo ottant'anni di speculazioni e di pettegolezzi, suona l'ora della rivincita per Ettore Majorana. La sua scoperta più vertiginosa, il fermione ...

Fortnite per mobile : i giocatori hanno speso Oltre un milione di dollari per acquisti in-game nelle prime 72 ore : Stando a quanto riportato dai colleghi di Videogamer, i giocatori hanno speso oltre un milione di dollari per acquisti in-game nella versione mobile di Fortnite durante le prime 72 ore di vendita.Questo risulta dai dati raccolti da Sensor Tower, che afferma come il titolo abbia già generato oltre $ 1,5 milioni in tutto il mondo, un'impresa impressionante considerando che la versione mobile è limitata ai dispositivi iOS tramite solo invito (la ...

Giornata internazionale delle foreste : l’Italia ricoperta per Oltre un terzo da boschi - in 100 anni superficie raddoppiata : In tutto il mondo, le foreste coprono poco meno di 4 miliardi di ettari; questa superficie è in graduale e costante riduzione e degradazione a causa delle trasformazioni di questo prezioso patrimonio che viene destinato a colture agrarie o, ancora, peggio, a usi infrastrutturali quali edifici, strade, aeroporti, parcheggi. Su scala globale, ogni anno viene distrutta una superficie di foreste pari a circa la metà del territorio italiano (più o ...

“Vergognati - devi finire in galera”. Il web contro una ragazza 23enne : quelle immagini choc che hanno indignato gli utenti. Oltre 300mila chiedono a gran voce il suo arresto. Difficile - di fronte a questo orrore - non pensarla allo stesso modo : Un video apparso dal nulla su YouTube, apparentemente innocuo come tanti altri che milioni di utenti sparsi per il mondo caricano ogni giorni in rete per raccontare le proprie disavventure giornaliere e, magari, acchiappare un buon numero di like e condivisioni. E che però ha scatenato contro l’autrice del filmato un vero e proprio polverone, con messaggi di insulti e minacce piovuti ovunque e una petizione nata online per chiedere ...

MotoGP - Valentino Rossi e l’elisir dell’eterna giovinezza : il Dottore in gara Oltre i 40 anni. Un Campione infinito da leggenda : Sembra quasi aver fatto un patto con il Diavolo, ha trovato la pozione magica per rimanere giovane e per fermare il tempo, non conosce il significato delle parole “vecchiaia” e “ritiro”. Un Capitano coraggioso, un Dottore che ha riscritto in una maniera tutta sua le regole più ferree della biologia e dell’anatomia. Valentino Rossi continuerà a correre per altre due stagioni, ha appena firmato il rinnovo di contratto ...

Porno - l’attrice hard Leigh Raven denuncia : “Brutalità Oltre la mia volontà. Io chiedevo aiuto ma regista e attore non si sono fermati” : Una scena di sesso violenta oltre il consenso della Pornostar e scoppia il caso. l’attrice ipertatuata Leigh Raven ha dichiarato che durante una scena di “rough sex” (genere di sesso brutale ndr) che si è svolta il 6 marzo scorso, l’attore Rico Strong e il regista Just Dave sono andati oltre il suo consenso, al punto che la ragazza è successivamente corsa a denunciare l’accaduto alla polizia. La stessa cosa, con gli stessi protagonisti, sarebbe ...

Addio a Luigi Necco - il dolore di Paola Ferrari : 'Raccontò il calcio Oltre il calcio' : 'Sono molto scossa per la scomparsa di Luigi Necco, lui ci ha ricordato come il giornalismo sportivo non sia fatto solo di pallone e di calcio giocato. La sua storia parla da sola e riusciva davvero a ...

Vaccini - ministro Lorenzin : risultati Oltre le aspettative : “Non abbiamo dati Regione per Regione – spiega, in riferimento ai Vaccini, il ministro Lorenzin a margine del convegno “Prevenzione Alpha” a Roma – spero di averli presto in modo tale da fare una presentazione di tutti i dati divisi per gruppi di vaccinazione e per territori cosi’ da avere l’andamento epidemiologico e per poter fare una prima valutazione. Certo e’ che dai dati emersi ...

Elettrodo di Oltre 7 centimetri lasciato nell'aorta di un paziente operato al cuore. L'ospedale si difende : "Non è dimenticanza ma necessità"... : Viene sottoposto a un'operazione di cardiochirurgia alL'ospedale del cuore Massa, uno dei centri di eccellenza per questo tipo di interventi, ma quando i medici concludono l'intervento lasciano nel ...

Fiat richiama Oltre 15.000 vetture a causa di un difetto al motore : La Fiat, ormai da tempo diventata Fiat Chrysler Automobiles, negli ultimi anni sotto la guida dell’Amministratore Delegato, Sergio Marchionne, da una situazione difficile a registrare una importante ripresa che l’ha trasformata, oggi, in una delle case automobilistiche di maggior rilievo del settore. Per i prossimi mesi si attende con impazienza di conoscere la strategia per i prossimi cinque anni del gruppo FCA che potrebbe ...

Ascolti TV | Domenica 11 marzo 2018. Fazio vince ma non va Oltre il 14.6% e il 13% - ancora peggio Furore (9.9%). Storie Maledette parte dal 7.5%. Inter-Napoli 10.7% : Franca Leosini e Sabrina Misseri Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.930.000 spettatori pari al 14.6% di share – in onda dalle 20.38 alle 22.36 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.320.000 spettatori pari al 13% di share in onda dalle 22.40 alle 0.15. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.464.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato ...