Olimpiadi | Malagò | ' No candidatura senza un governo con pieni poteri'

Olimpiadi - Malagò : 'Anomalie in Italia : prima no a Roma - poi tre candidature...' : Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, assistendo oggi a Verona ai Campionati del mondo di scherma Cadetti e Giovani. 'L'Italia - ha spiegato - nel bene o nel male, secondo come si ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Italia con tre città candidate - grande appeal sui Giochi. Avremo grandi responsabilità sulla scelta finale” : Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha parlato della dichiarazione di interesse a ospitare le Olimpiadi Invernali 2026. Ieri il Cio ha ufficializzato le Nazioni che hanno manifestato il proprio desiderio a proseguire nel processo di candidatura e l’Italia è presente con ben tre città: Milano, Torino e Cortina d’Ampezzo. Il numero 1 dello sport italiano, a margine della presentazione della stagione agonistica di baseball e softball, ...

Olimpiadi 2026 - Malagò : 'Bene 3 città - ma ora scelta responsabile' : 'Sarà sempre il Coni a scegliere - specifica il capo dello sport italiano a margine della presentazione della stagione agonistica 2018 di baseball e softball avvenuta stamane presso il salone d'onore ...

Olimpiadi : Zaia scrive a Malagò - confermo sostegno Veneto a Cortina Dolomiti : Venezia, 29 mar. (AdnKronos) - "E’ mia premura confermarle con la presente il forte e convinto sostegno della Regione del Veneto alla manifestazione d’interesse della città di Cortina d’Ampezzo alla candidatura ad ospitare i Giochi Olimpici Invernali per l’edizione 2026”. Comincia con questa frase u

Olimpiadi : Zaia scrive a Malagò - confermo sostegno Veneto a Cortina Dolomiti : Venezia, 29 mar. (AdnKronos) – “E’ mia premura confermarle con la presente il forte e convinto sostegno della Regione del Veneto alla manifestazione d’interesse della città di Cortina d’Ampezzo alla candidatura ad ospitare i Giochi Olimpici Invernali per l’edizione 2026″. Comincia con questa frase una lettera inviata oggi dal Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia al Presidente del Coni Giovanni ...

Olimpiadi in Italia? Nasce l’associazione Torino 2026 - il passo in avanti del comune. Giovanni Malagò : “L’intenzione c’è ma…” : Le Olimpiadi Invernali 2026 possono davvero sbarcare in Italia o almeno è quello che si auspica il Comune di Torino visto che ieri sono state avviate le procedure per la costituzione dell’associazione Torino 2026. Il sindaco Chiara Appendino (Movimento Cinque Stelle) ha dichiarato che questo ente servirà a verificare se l’evento olimpico potrà generare valore durevole per i territori coinvolti. L’istituzione locale si è dunque ...

Giovanni Malagò : “Per organizzare le Olimpiadi? Manca il governo - attendiamo. La città? Deciderò il Coni” : Giovanni Malagò è tornato sulla possibile organizzazione in Italia delle Olimpiadi Invernali 2026. Il Presidente del Coni ne ha parlato a margine della cerimonia d’inaugurazione dell’anno sportivo universitario che si è svolta presso l’Ateneo di Pavia: “Per l’organizzazione di un evento come le Olimpiadi, sono tre i soggetti coinvolti: gli enti locali delle città interessate, il Coni e il governo nazionale. ...

Malagò : "Olimpiadi 2026? Aspettare il governo" : Intervenendo alla cerimonia svoltasi nell'Aula Magna dell'ateneo pavese, Malagò ha spiegato che il futuro dello sport negli Atenei, oggi gestito dai Cus, sarà affidato alla nascente Federazione ...

Olimpiadi Invernali 2026 : Italia - è partita la corsa. Tra Milano - Torino e il Veneto : chi la spunterà? Malagò incontra Bach : La corsa all’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 è già lanciata, il 10 settembre 2019 (a Milano) il Cio deciderà quale Paese potrà ospitare la rassegna a cinque cerchi e in Italia c’è grande fermento. Giovanni Malagò procede con i piedi di piombo dopo lo scotto di Roma 2024 ma nell’aria c’è un po’ di ottimismo. Ieri il numero 1 dello sport Italiano si è recato a Losanna per parlare con Thomas Bach, ...

Olimpiadi invernali : Malagò incontra Bach : Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha incontrato a Losanna il n.1 del Cio, Thomas Bach. Tra gli argomenti trattati, l’aggiornamento sulla Sessione Cio nel 2019 a Milano, nonchè una disamina delle prossime manifestazioni internazionali già previste in Italia e quelle potenzialmente che si potranno svolgere nel nostro paese e infine si è parlato delle tematiche relative al processo di candidatura per i Giochi invernali 2026. Sono state ...

Olimpiadi : Malagò incontra Bach : 'Sono soddisfatto delle risultanze dell'incontro - ha detto Malagò - Il Cio ha apprezzato l'accresciuto interesse che oggi c'è in Italia intorno allo sport e ai Giochi Olimpici. In linea di principio ...

Olimpiadi invernali 2026 : Milano - Torino o Dolomiti? Il silenzio di Malagò in attesa di un governo e di un premier con cui parlare : Che sia Torino (come vorrebbe mezzo Piemonte, e persino Beppe Grillo stando alle sue ultime parole che però non hanno risolto i dubbi interni al M5s locale) oppure Milano (il piano del Coni), entrambe o nessuna, presto bisognerà mostrare le carte di questa confusa partita a poker che sta diventando la candidatura dell’Italia alle Olimpiadi invernali del 2026. E al tavolo finale saranno seduti Giovanni Malagò e il capo del prossimo governo. ...