Oggi Giulia è così Ma ricordate com' era anni fa?

Giulia Michelini Oggi è così - glamour e bellissima. Quando l’abbiamo vista in tv per la prima volta - però - era il 2002 e ovviamente l’attrice è cambiata parecchio. Ecco com’era agli esordi : Giulia Michelini è il nuovo membro della commissione esterna di Amici, il talent di Maria De Filippi giunto alla tredicesima edizione. È bella e brava Giulia, e da Quando è ad Amici, ma anche nelle sue ultime apparizioni in televisione, sfoggia sempre look curati e sempre glamour, oltre al suo sorriso travolgente. Per la prima puntata del serale, poi, ha dato il meglio di sé e messo in mostra il suo stile ‘rock’. Si è ...