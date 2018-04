Oddo | No alla premeditazione di Rocchi

Oddo - uniti per uscire dalla crisi : ANSA, - UDINE, 07 APR - "Siamo tutti uniti per poter uscire da questo momento. Siamo convinti di portelo fare, è nelle nostre possibilità". Così il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo alla vigilia della ...

Notizie Udinese : Oddo : “Presi due gol su palla nostra” : Nonostante una prova più che discreta, l’ Udinese esce sconfitta contro la Roma di mister Di Francesco per 2-0, grazie alle reti di Under al 70′ e del neo-entrato Perotti poco prima del recupero. Un rammaricato Massimo Oddo ha commentato nel post-gara, esaltando la prova dei suoi, ma allo stesso tempo evidenziandone le pecche che sono costate care ai friulani: “Abbiamo fatto un’ottima partita considerando che davanti ...

Serie A Udinese - Oddo : «Regalati due gol alla Roma» : UDINE - Massimo Oddo non cerca scuse e analizza così la sconfitta dell' Udinese contro la Roma: "Oltre all'impegno - spiega l'allenatore a Sky Sport - l' Udinese ha fatto un'ottima partita considerando la forza della Roma. Abbiamo creato ma siamo stati poco lucidi sotto porta e in alcune ripartenze. Poi abbiamo sbagliato alcune uscite ...

Formazioni ufficiali Genoa-Udinese : le scelte di Ballardini e Oddo : Formazioni ufficiali Genoa-Udinese – Dopo gli anticipi di sabato e il lunch match tra Spal e Inter, la 22^ giornata di Serie A proseguirà con le gare delle 15. Al ‘Ferraris’ Genoa e Udinese lotteranno per obiettivi differenti: salvezza ed Europa. Il ‘Grifone’ arriva dal ko in casa della Juventus, in cui però la squadra di Ballardini non è uscita ridimensionata. I friulani invece nell’ultimo turno si sono ...