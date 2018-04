Nuovo spot StarCasinò | non solo tv | sul web diventa un gioco

Emanuele Spoto è il Nuovo CEO di Telsy : Celibe, vive tra Roma e Torino, coltiva la passione della politica ed è un fanatico dello sci alpino.

Grande Fratello 2018 - Nuovo spot con Barbara D'Urso/ Video - secondo promo del reality di Canale 5 : Grande Fratello 2018, nuovo spot con Barbara D'Urso: Video, secondo promo del reality di Canale 5 che partirà alla fine de L'Isola dei Famosi 2018 che sta andando in onda ora.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 18:34:00 GMT)

Finale col botto nel Nuovo spot Buondì Motta – VIDEO : Indietro 23 marzo 2018 2018-03-23T17:02:01+00:00 ROMA – Anche la Terra soccombe ai Buondì Motta.Il sequel degli spot da milioni di visualizzazioni è più che altro un mini film che narra l’epilogo (momentaneo?) della storia della “merenda golosa e leggera”.Ritroviamo l’aster.. ehm.. il meteorite, la “bambina sorridente”, i suoi genitori e il postino. New entries il […]

Detective Pikachu : ecco il Nuovo spot commerciale del gioco : Nintendo America si sta preparando per il lancio del nuovo titolo a tema Pokemon, stiamo parlando di Detective Pikachu naturalmente.Come riporta Mynintendonews, il gioco è in arrivo per Nintendo 3DS e si mostra in un nuovo spot commerciale rivelato oggi dalla compagnia. Lo spot è intitolato Solve the Mystery in Ryme City, e possiamo vederlo qui di seguito:Detective Pikachu verrà lanciato il 23 marzo in Nord America, Europa, Australia e Nuova ...

Un Nuovo spot TV per God of War : Manca un mese all'arrivo dell'attesissimo God of War e, ultimamente, sono comparse in rete ulteriori informazioni relative alla progressione nel corso dell'avventura proposta dall'esclusiva PS4. Nel nuovo episodio della saga, a differenza di quanto accadeva in passato, sarà possibile tornare in posti già visitati dopo la fine della storia.Ora, come segnala Gematsu, Sony Interactive Entertainment America ha deciso di condividere un nuovo video ...

Nuovo - spettacolare spot TV di God of War incentrato sul rapporto tra Kratos e Atreus : Sony Santa Monica ha rilasciato un Nuovo spot TV per God of War, dedicato a una bellissima sequenza che vede protagonisti Kratos e Atreus, i due protagonisti della nuova avventura che arriverà nel corso della primavera in esclusiva PlayStation 4. Il video commerciale è stato trasmesso prima e dopo la messa in onda di Family Guy su Fox ed è focalizzato sul rapporto padre-figlio e sulla "crescita" di Atreus nel corso dell'avventura. La clip si ...

Chelliana 2.0 : attivo Spotify - nasce il Nuovo prestito digitale : Da oggi, alla biblioteca Chelliana e nelle biblioteche della rete provinciale, è attivo Spotify . Il famoso servizio di streaming musicale, nella versione premium, è compatibile con i principali sistemi operativi, anche mobile. Tutte le informazioni sul servizio sono disponibili sulla piattaforma digitale ...

Spotify cerca il supporto degli utenti con il Nuovo servizio Line-In : Spotify desidera che gli utenti contribuiscano all'ampliamento delle informazioni presenti sul proprio database. E lo fa introducendo un nuovo tool chiamato Spotify Line-In, un servizio mediante il quale gli utenti possono aggiungere un gran numero di informazioni alle canzoni, agli artisti e agli album oltre a partecipare a diversi sondaggi. L'articolo Spotify cerca il supporto degli utenti con il nuovo servizio Line-In proviene da ...

Spotify vi chiede una mano tramite il Nuovo strumento Line-In : Tali informazioni servono al gigante dello streaming musicale per conoscere più a fondo i gusti e le impressioni degli utenti e, successivamente, creare playlist , suggerimenti e categorie più ...

Il Nuovo psichedelico spot di Spike Jonze per Apple : IL MONDO IN UN GLITCH Così come in Her , film del 2013 che valse a Jonze l'Oscar per la categoria "migliore sceneggiatura originale ", anche qui l'unica relazione vera che il personaggio principale ...

Video del Nuovo spot Vodafone con Tiziano Ferro per la festa della donna 2018 e il regalo Happy Friday : Il nuovo spot Vodafone con Tiziano Ferro per la festa della donna 2018 è appena stato lanciato in televisione e sui social network. Dopo il primo spot della nuova campagna promozionale Vodafone Italia, oggi Tiziano Ferro è il protagonista di un secondo spot legato alla festa della donna e ai regali Vodafone con Happy Friday. Il cantante di Latina suona per le donne nella nuova pubblicità, mentre sullo schermo si legge nel dettagli la nuova ...

Dua Lipa e la sua “New Rules” hanno conquistato un Nuovo record su Spotify : Dua Lipa e la sua “New Rules” continuano a infrangere cuori e record. [arc id=”07719996-66ee-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Dopo aver raggiunto il MILIARDO di visualizzazioni su YouTube, ora è tempo di varcare un nuovo traguardo su Spotify. Dalla sua uscita a giugno 2017 fino ad oggi, “New Rules” ha superato i 700 milioni di ascolti in streaming sulla famosa piattaforma. “New Rules” by Dua Lipa now has over 700 ...