Nuovo governo | Mattarella dice no a voto subito | esecutivo entro il Consiglio Ue di giugno

Nuovo governo : Mattarella dice no a voto subito - esecutivo entro giugno : Nuovo governo: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, vuole la formazione di un esecutivo prima del Consiglio Ue in programma a giugno prossimo. Non si può tornare al voto subito, è questo il diktat del Colle dopo il primo giro di consultazioni andato sostanzialmente a vuoto. L’impressione è che nemmeno la seconda tornata, però, riesca a sintetizzare un quadro politico che risulta essere assai frastagliato. Il Capo dello Stato ...

Nuovo governo - Salvini : 'Chiederò un incontro a Di Maio' - : Secondo il leader della Lega l'unico dialogo possibile è quello tra il centrodestra e il M5s, a patto che i pentastellati smettano di porre veti e di "mettersi al centro del mondo". Fico: "I partiti ...

Berlusconi-Salvini-Meloni : "Spetta al centrodestra formare il Nuovo governo" : Mentre ad Arcore il centrodestra si riunisce e rivendica l'incarico per la formazione del governo, Di Maio incontra Grillo nella villa di Casaleggio: "Capisco che Salvini abbia difficolta a sganciarsi da Berlusconi"

Nuovo governo - ecco i quattro scenari che possono evitare le elezioni anticipate Video : Dopo il primo giro di Consultazioni al Quirinale per la nascita del Nuovo Governo, avvenute negli scorsi giorni, come ha detto lo stesso Presidente della Repubblica non è ancora emersa una maggioranza per far nascere e sostenere il Nuovo Esecutivo. Per questo Mattarella ha annunciato nuove Consultazioni che si svolgeranno dopo qualche giorno di riflessione: numeri alla mano gli scenari in campo in questo momento sono quattro, e l'alternativa ...

Centrodestra “Governo uniti Salvini-Berlusconi-Meloni”/ Di Maio “Lega si condanna” : Pd decisivo o Nuovo voto : Salvini, Berlusconi, Meloni: oggi vertice Centrodestra ad Arcore. Leader Lega, “Governo a noi, possibile premier terzo”. Di Maio, "no ad ammucchiate con cdx". Tutti gli scenari(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 18:50:00 GMT)

Centrodestra : 'Nuovo governo rispetti la volontà degli elettori' - : Dopo l'incontro ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, la coalizione ha rilasciato una nota congiunta in cui viene annunciata la linea comune che verrà sottoposta a Sergio ...

Dal calcio alla politica - anche loro nel Nuovo governo : li riconosci? FOTO : ... naturalmente, anche se non sono pochi i calciatori , o gli allenatori, o i dirigenti, del mondo del pallone che hanno tentato anche, con alterni successi, la via della carriera politica . Vediamo ...

SCENARIO/ Il Nuovo governo si può trovare con il Def : Se il Def venisse presentato entro la prevista scadenza, i partiti dovrebbe uscire allo scoperto e si potrebbe capire chi potrebbe governare con chi. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 06:02:00 GMT)AUMENTO DEFICIT/ Le (vere) preoccupazioni dell'Ue sull'Italia, int. a F. DaveriITALIA & DEBITO/ Il Pd scappa ma tocca anche a lui evitare il commissariamento, int. a F. Forte

Vento anti casta sul Nuovo governo La prima cosa da fare? Via i vitalizi : Il risentimento e la disaffezione nei confronti della politica e, specialmente, dei suoi esponenti tradizionali costituiscono il primo e il più forte sentimento che anima oggi l'elettorato italiano. Non solo tra i votanti dei partiti di "protesta" che hanno vinto le elezioni, ma, sia pure in misura diversa, tra quelli di tutte le forze politiche. Che lo scontento diffuso verso le istituzioni e i loro rappresentanti sia stato uno dei fattori ...

cgia mestre * ' AL Nuovo governo SPETTERà UNA MANOVRA DA ALMENO 18 - 5 MILIARDI per evitare l'aumento dell'Iva ' - : Anche alla luce di questi numeri, la messa in sicurezza del nostro paese è una priorità che va affrontata subito sia per evitare tragedie future, ma anche per far girare l'economia e creare nuovi ...

CGIA/ Nuovo governo - manovra da 18 - 5 mld per Iva e Bilancio dello Stato : CGIA, per il Nuovo Governo da fare una manovra. Il Bilancio dello Stato preme, soprattutto perché c’è da disinnescare l’aumento dell’Imposta sul valore aggiunto(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 17:16:00 GMT)

La Cgia : al Nuovo governo toccherà una manovra da almeno 18 - 5 miliardi : Non si sa chi siederà a Palazzo Chigi e chi nei singoli ministeri. I partiti sono ancora alla ricerca di una soluzione, dietro la regia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che cerca di ...