Nuovi screenshot di One Piece World Seeker ci mostrano i Vinsmoke

Final Assault : rivelati Nuovi screenshot del prossimo titolo VR RTS di Phaser Lock Interactive : Phaser Lock Interactive ha pubblicato una serie di screenshot ritraenti il loro prossimo titolo intitolato Final Assault, riporta VRfocus.In Final Assault, titolo in realtà virtuale, entreremo dentro uno strategico basato sulla Seconda Guerra Mondiale ricco d'azione. Grazie al potere del VR sorvoleremo il campo di battaglia mentre la guerra infuria intorno a noi, e assumeremo il completo comando delle nostre truppe con jeep, carri armati, ...

SCUM : Nuovi screenshot per il survival Open World in Unreal Engine 4 : Gamepires ha pubblicato una nuova serie di immagini del suo prossimo survival Open World realizzato in Unreal Engine 4, stiamo parlando di SCUM.Come riporta DSOgaming, SCUM punta a portare il genere survival ad un nuovo livello, con livelli di personalizzazione senza precedenti, controllo e progressione dei personaggi in cui abilità e conoscenza sono fondamentali per una sopravvivenza a lungo termine.I giocatori dovranno sopperire ai bisogni ...

Luigi's Mansion : vediamo dei Nuovi screenshot per Nintendo 3DS : Nintendo pubblica una serie di nuovi screenshot di gioco per Luigi's Mansion per 3DS, riporta Nintendoeverything.Come sappiamo, il gioco è stato originariamente pubblicato il 14 settembre del 2001 in Giappone, il 19 novembre 2001 negli USA e il 3 maggio 2002 in Europa. Nel marzo del 2018 invece è stato annunciato il remake del gioco per Nintendo 3DS, dando la possibilità a numerosi giocatori di rimettere le mani sul promettente gioco nato su ...

Hyrule Warriors : vediamo i Nuovi screenshot disponibili : Koei Tecmo ha reso disponibili alcune nuove immagini di gioco per l'atteso Hyrule Warriors: Definitive Edition, riporta Nintendoeverything.Nel titolo potremo lanciarci in battaglia con gli eroi più famosi di Hyrule, naturalmente in esclusiva su Nintendo Switch. Abbatteremo legioni di nemici usando potenti mosse alla Dynaty Warriors e potremo passare da un personaggio all'altro per migliorare le nostre strategie.Questa nuova versione presenta ...

Insugency : Sandstorm svela Nuovi screenshot di gioco dell'Alpha : Con un'evoluzione dell'originale formula di gioco, arriva un nuovo arricchito e migliorato capitolo dello sparatutto campione di incassi.Insurgency: Sandstorm vanta un comparto grafico potenziato grazie al motore di gioco Unreal Engine 4, portando così la serie in una nuova era. In arrivo su PC e, per la prima volta, su PlayStation 4 e Xbox One; Insurgency: Sandstorm migliorerà le possibilità offerte dal gameplay grazie a un'immersività ancora ...

Ni No Kuni 2 in Nuovi screenshot e nuovo video al 1 marzo : L'attesa per Ni No Kuni 2 sta finalmente per volgere al termine: il particolarissimo jrpg sviluppato dai ragazzi di Level-5, veri e propri maestri in materia, è ormai giusto a un tiro di schioppo dalla sua release, e ovviamente si rincorrono immancabilmente in rete i più disparati materiali utili alla promozione del gioco. Non che poi ci fosse tutto questo bisogno di buona pubblicità, visto l'ottimo impatto che il predecessore ebbe sull'utenza, ...

Shenmue 3 : ecco quattro Nuovi screenshot : Deep Silver e YsNet hanno pubblicato quattro nuovissimi screenshot per Shenmue 3, riporta DSOgaming.Queste nuove immagini sono state tratte dalla Monaco Anime Game International Conference (MAGIC) 2018 e mostrano alcuni personaggi di gioco.Come ben tutti sappiamo Shenmue 3 è stato realizzato in Unreal Engine 4 ed è stato annunciato per la prima volta sul palco della conferenza strampa di Sony all'E3 del 2015, mentre contemporaneamente il gioco ...

Code Vein si mostra in una valanga di Nuovi screenshot : Bandai namco, nelle ultime ore, ha rilasciato una nuova caterva di screenshot dedicati al suo nuovo RPG in stile souls like: parliamo ovviamente di Code Vein, la cui uscita per adesso è fissata a un generico 2018, privo quindi di una data specifica di lancio. Nelle nuove immagini di Code Vein possiamo ammirare nuovamente, nel dettaglio, la chiesa abbandonata che funge da Home Base, il quartier generale da cui possono partire le ...