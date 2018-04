Nuove cittadinanze | Italia prima tra gli Stati europei

Ecco la prova : ius soli inutile. In Italia boom di Nuove cittadinanze : La prova che lo ius soli non serve? La fornisce l'ultimo rapporto Eurostat secondo cui quasi un milione di persone ha acquisito la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea nel 2016. E chi c'è al primo posto? L'Italia.I nuovi cittadini dell'Unione arrivano prevalentemente da Marocco, Albania e India. In termini percentuali, il paese Ue in cui i nuovi cittadini sono cresciuti di più è stato la Croazia (+232%), mentre l'Italia ha ...

