Nuova Bmw M5 | approvata anche da Alex Zanardi

BMW X2 - la Nuova sportiva urbana : La nuova BMW x2, appena arrivata nelle concessionarie italiane, si vuole fare interprete della sportività urbana. Contemporanea ed eclettica è stata disegnata per rispondere alle esigenze di chi vive con dinamismo la città e non vuole rinunciare a una guida sportiva. Il SUV-coupé X2 è la risposta giovanile a X1. Rispetto al modello di riferimento la carrozzeria è slanciata, i profili bassi, i paraurti sportivi e le luci più affilate. LEGGI ...

BMW 640i xDrive GT : la Nuova berlina 4 posti sobria - elegante - e tanto comoda : ... con un cruscotto che assomma i pulsanti fisici ad un display HD che varia le informazioni mostrate a seconda che si opti per le modalità Comfort, Eco, o Sport. Non manca l'infotainment iDrive , con ...

Il "Like Gigante" a Milano per presentare la Nuova Bmw X2 : Roma, 25 mar. , askanews, - Svelato il mistero del "Like Gigante" apparso a Milano. Protagonista è la nuova BMW X2, l'auto nata per rompere gli schemi. La statua apparsa in piazza XXV Aprile ha ...

BMW X2 una Nuova concezione di Crossover : Presentata a fine Febbraio, la nuova coupè-Crossover Bavarese vuole porsi come riferimento di un nuovo settore. Linea originale, frontale aggressivo proteso in avanti, ma con grosse prese d’aria e fari con elementi a led, un posteriore tipicamente BMW con fari a led e grossi scarichi annegati nel paraurti, c’è un gran giocare su lamiere e dettagli che impreziosiscono e rendono l’auto stilisticamente unica. L’auto ha ...

Nuova si - ma questa BMW X4 ha perso tanto fascino : Apparsa sin da subito, quando ancora giravano le auto camuffate che anticipavano la nuova X3, l’auto è un progetto parallelo che di fatto riprende i contenuti tecnici della sorella SUV-Crossover, e li ripropone nella versione con la coda. La prima serie della X4, ha avuto una carriera molto breve. Il modello che segue, quello presentato in questi giorni, è destinato a durare molto più al lungo nel tempo. (vallo a raccontare a chi ha ...

Il Sav con stile da coupé - arriva a metà mese Nuova Bmw X2 : In vendita a partire da 33.500 euro, quest'auto ha un target di riferimento ben definito: studiata per il mondo dei giovani da una vita attiva, dinamica e fortemente connessa, la X2 viene considerata ...

BMW Serie 1 - Proseguono i test della Nuova generazione : A distanza di qualche mese dalle ultime foto spia, i nostri fotografi hanno immortalato un muletto della nuova BMW Serie 1 alle prese con una sessione di test su strade innevate. La rinnovata vettura tedesca, attesa tra la fine del 2018 e il 2019, si appresta a scrivere una nuova pagina nella storia del modello, specialmente per quanto riguarda laspetto tecnico.Cambio di trazione: si passa allanteriore. La nuova Serie 1, come risaputo, ...

Nuova Bmw X4 - la seconda generazione del Suv coupé : Sono passati dieci anni dall’arrivo sul mercato della prima X6, definita dalla BMW stessa come una Sport Activiy Coupè. Un’auto che ha cambiato le regole del segmento dei SUV premium, che da subito ha diviso il pubblico tra chi la adorava e chi proprio non poteva sopportarla e che per anni non ha avuto concorrenti, prima che Mercedes arrivasse con la GLE. Ma non contenti, alla BMW hanno pensato di declinare questa idea anche su ...

BMW X4 - Tutti i segreti della Nuova crossover - VIDEO : La première mondiale è prevista a marzo, al Salone di Ginevra, ma la BMW ha deciso di svelare in anticipo come sarà la sua nuova X4. Che, ricordiamolo, è la seconda generazione della Suv media che ha esordito nel 2014. Ed è stata unemozione, come capita sempre quando si scopre un modello inedito, poterla ammirare in anteprima nel nostro VIDEO, girato in un insospettabile studio fotografico a sud di Monaco di Baviera. Un posto ideale per non dare ...

La Nuova Bmw X2 : giovane e compatta : Qualcosa di assolutamente inedito nel mondo BMW, insomma, ma che ha permesso a fronte di qualche rinuncia concettuale di ottenere più spazio a bordo grazie al motore trasversale senza rinunciare a ...

BMW i8 Coupé - Debutta in Cile la Nuova Safety car della Formula E : In occasione dell'Eprix di Santiago del Cile la BMW ha presentato e utilizzato in gara per la prima volta la i8 Coupè Qualcomm Safety Car. La vettura deriva dalla rinnovata i8 Coupè ed è pilotata sui circuiti dal portoghese Bruno Correira. Accanto alla nuova i8 Coupè la flotta dei veicoli forniti dalla BMW alla Formula E include anche le nuove i3s "medical car" e "race director car" e la X5 xDrive 40e come ...

BMW - Come va la Nuova X2 xDrive20d M Sport X : Di Suv coupé, se il mondo dell'auto fosse spinto da istanze razionali, non ce ne sarebbero. Per fortuna, invece, nel rutilante panorama automobilistico mondiale c'è spazio per assecondare le immateriali esigenze dello spirito. Dunque via libera a concetti apparentemente inconciliabili, eppure in qualche modo attraenti. Come quelli che hanno ispirato la BMW X2, macchina che riproduce in scala i principi originari della capostipite BMW X6 ...