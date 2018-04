Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il calendario degli Assoluti di Riccione. Programma - orari e tv : Dal 10 al 14 aprile Riccone si animerà per l’ormai abituale appuntamento dei Campionati Italiani di Nuoto. Una rassegna tricolore importante che qualificherà gli atleti agli Europei di Glasgow, Programmati ad agosto, ed occasione di verifica importante per i nostri atleti più importanti che il biglietto per l’evento continentale già lo possiedono. Gregorio Paltrinieri, Federica Pellegrini e Gabriele Detti saranno sempre loro i ...

Nuoto - Campionati Italiani Assoluti : i big in gara a Riccione : In alternativa sarà possibile seguire le prestazioni degli azzurri anche in diretta streaming. Scopri il programma completo delle gare previste e resta sempre aggiornato! Notizie sul tema Nuoto, ...

Nuoto Paralimpico : la giovane atleta ponentina Giorgia Amodeo ai Campionati Assoluti di Brescia : Sabato scorso la giovane nuotatrice Giorgia Amodeo, portacolori della Polisportiva IntegrAbili ed unica rappresentante della Liguria, ha partecipato alla 12a edizione dei Campionati Italiani Assoluti ...

LA SEZIONE Nuoto DEL CUS BARI SI E' CLASSIFICATA 1AI CAMPIONATI REGIONALI DI Nuoto MASTER : ... antica polisportiva barese, realtà storica del capoluogo e attuale punto di riferimento per chi vuole praticare sport a qualsiasi livello, di aggiudicarsi per il secondo anno consecutivo il titolo ...