Nuoto - Assoluti Riccione 2018 : Federica Pellegrini - Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri sempre loro le star : Domani si comincia! Dal 10 al 14 aprile lo Stadio del Nuoto di Riccione sarà teatro di sfide importanti per il movimento natatorio italiano. C’è un pass continentale da conquistare, guardando a ciò che avverrà a Glasgow (3-9 agosto). Pertanto, la rassegna nazionale sarà da osservare con attenzione e le stelle saranno sempre le solite: Federica Pellegrini, Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri. Un anno particolare, questo 2018, per la ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il calendario degli Assoluti di Riccione. Programma - orari e tv : Dal 10 al 14 aprile Riccone si animerà per l’ormai abituale appuntamento dei Campionati Italiani di Nuoto. Una rassegna tricolore importante che qualificherà gli atleti agli Europei di Glasgow, Programmati ad agosto, ed occasione di verifica importante per i nostri atleti più importanti che il biglietto per l’evento continentale già lo possiedono. Gregorio Paltrinieri, Federica Pellegrini e Gabriele Detti saranno sempre loro i ...

Nuoto : Nicolò Martinenghi non sarà al via degli Assoluti di Riccione. Non sono a rischio gli Europei 2018 a Glasgow : Nicolò Martinenghi non sarà al via degli Assoluti di Nuoto a Riccione (10-14 aprile). L’assenza nei Meeting del Titano a San Marino e nel VII Trofeo Città di Milano, oltre al forfait ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione (23-28 marzo), del forte ranista lombardo avevano già lasciato intendere che qualcosa dal punto di vista fisico non andava. Parlando con il suo allenatore Marco Pedoja si è appurata la vera causa dei dolori provati ...

Nuoto - Nicolò Martinenghi potrebbe dare forfait agli Assoluti di Riccione. Priorità sugli Europei 2018 a Glasgow : La partecipazione agli Assoluti di Nuoto a Riccione (10-14 aprile) di Nicolò Martinenghi è in forte dubbio. L’assenza nei Meeting del Titano a San Marino e nel VII Trofeo Città di Milano, oltre al forfait ai prossimi Criteria Nazionali Giovanili di Riccione (23-28 marzo), del forte ranista lombardo hanno causa precisa: un ematoma ai muscoli adduttori della coscia e un’infiammazione a livello del bacino. Questo il responso medico confermato ...