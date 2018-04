Norah Jones live a Torino con Day Breaks

Lucca Summer Festival. “Double bill” per Norah Jones e Marcus Miller : Indietro 2 marzo 2018 2018-03-02T12:53:16+00:00 Roma – Si chiama “Double bill” ed è quella speciale serata in cui due grandi artisti si esibiscono sullo stesso palco, regalando al pubblico non uno ma ben due live: prassi ormai collaudatissima per il Lucca Summer Festival che da tempo unisce sul palco di Piazza Napoleone i concerti dei […] L'articolo Lucca Summer Festival. “Double bill” per Norah Jones e Marcus Miller è su NewsGo.

Concerti di Norah Jones in Italia nel 2018 : prezzi dei biglietti in prevendita : I Concerti di Norah Jones in Italia nel 2018 sono finalmente ufficiali. Dopo la calata dello scorso anno, con due Concerti di grande successo al Teatro Degli Arcimboldi di Milano e al Teatro Colosseo di Torino, l'artista americana è pronta per tornare con due nuovi appuntamenti fissati per l'estate. I nuovi spettacoli di Norah Jones arriveranno in Italia in estate, con la data del 24 luglio all'Anfiteatro del Vittoriale. L'artista sarà ...