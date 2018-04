Non un semplice ricordo : Martin Luther King - leader dei diritti civili : Il 4 aprile del 1968, a Memphis in Tennessee, Martin Luther King venne assassinato dal suprematista bianco James Earl Ray, arrestato due mesi dopo in un aeroporto londinese. Fu il leader di numerose battaglie per sconfiggere la segregazione razziale. A cinquant’anni dalla sua morte la lotta continua....Continua a leggere

Distinguere i personaggi di “Tonya” dai loro originali Non è semplice : Tonya, nei cinema dal 29 marzo, è il film che racconta la storia della pattinatrice Tonya Harding, una campionessa di pattinaggio artistico su ghiaccio dalla vita complicata. Il film ha colpito molti anche per l’esattezza con cui ha rappresentato i personaggi reali. The post Distinguere i personaggi di “Tonya” dai loro originali non è semplice appeared first on Il Post.

La fidanzata di Marielle Franco - attivista uccisa a Rio : "Il nostro amore era esagerato. Dirci arrivederci Non è mai stato semplice. Non lo è nemmeno adesso" : "Dirci arrivederci non è mai stato semplice. Non lo è nemmeno adesso". In una lettera pubblicata su Vanity Fair, Monica Tereza Benicio ricorda la compagna Marielle Franco. L'attivista e consigliera comunale di Rio De Janeiro è stata uccisa il 14 marzo mentre rientrava a casa, freddata con quattro colpi di pistola. A due settimane di distanza dalla sua morte, Monica, compagna di vita da 13 anni, ha raccontato alla rivista il ...

Semplicemente Dovizioso Non è un miraggio nel deserto : Cioè umanità prestata al motociclismo; umiltà affittata al mondo che corre; il pilota della porta accanto; il campione di normalità. Basta scegliere, è ricco e in continua evoluzione il vocabolario ...

Casalino - Crimi (M5s) : “Rocco Non ha mai scritto di avere un master - era un semplice corso negli Usa” : “Con riferimento alla polemica di alcuni giornali sul curriculum di Rocco Casalino, preciso che nel marzo 2013 Casalino mi ha presentato, quando ero capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, il suo Cv e non era indicato il possesso di alcun master, bensì la semplice partecipazione ad un corso in Business Administration negli Usa”. Il senatore del Movimento 5 Stelle Vito Crimi spiega così la vicenda del master ...

Crimi - M5s - : in cv Casalino Non master ma semplice corso negli Usa : Roma, 17 mar. , askanews, 'Con riferimento alla polemica di alcuni giornali sul curriculum di Rocco Casalino, preciso che nel marzo 2013 Casalino mi ha presentato, quando ero capogruppo al Senato del ...

Camere - Di Maio : dialogo Non semplice : "In questi giorni ci vedete impegnati in un dialogo non facile per proporre i Presidenti delle Camere.La scelta delle persone per questi incarichi è cruciale". Così il capo politico M5S,Di Maio, sul blog delle stelle,dove aggiunge:saranno arbitri che dirigeranno la partita dell'approvazione di buone leggi. "Il prossimo obiettivo è abolire i vitalizi (...). Possiamo agire direttamente sul bilancio della Camera, e un Presidente del MoVimento 5 ...

Renzi pronto a farsi il partito Nazareno 2.0 con Berlusconi? Matteo Non farà il soldato semplice : I rumors che girano in questi giorni sono clamorosi: Renzi starebbe facendo un suo partito anche se lui, naturalmente, smentisce. E lo starebbe facendo con i soldi (e i voti) di Silvio Berlusconi Segui su affaritaliani.it

"Semplicemente grazie". Grillo promette ai suoi sostenitori che Non mollerà : Grazie. È la parola che Beppe Grillo usa in più passaggi del suo ultimo post, sul suo sito, per ringraziare chi ogni giorno gli scrive "tante e-mail". Grillo non fa cenno al Movimento 5 Stelle, ma promette di non mollare: "Grazie a chi mi spinge a non mollare (come potrei?!), chi mi dà consigli, invia segnalazioni, chi si ravvede e si complimenta".Scrive Grillo:"Grazie a chi mi scrive per dirmi semplicemente 'grazie', e ...

Trump ammette : «La vita di Melania Non è così semplice» (ma Stormy Daniels Non c’entra) : Donald Trump ha ammesso che la vita di sua moglie (Melania Trump) «non è così facile» come si potrebbe pensare, ma l’ha dichiarato riferendosi al suo ruolo di first lady nel combattere l’epidemia di oppioidi, e tralasciando il motivo principale per il quale il loro matrimonio starebbe attraversando una fase molto tesa. «È una grande first lady, è fantastica» ha dichiarato il 45esimo presidente americano durante un convegno in ...

Renzi conta le truppe : al passaggio Non semplice della direzione Pd - non ci sarà : Ora che le elezioni sono passate e nel Pd è iniziata la guerra, Matteo Renzi si prende un po' di giorni di stacco. Con i suoi sta facendo uno screening dei nuovi eletti. Sta contando le truppe per capire se la linea dettata nel momento stesso in cui ha annunciato le dimissioni verrà rispettata. È la linea del No ad un governo con il M5S. Come primo passo, il segretario dimissionario la mette alla prova della direzione ...

MAX GIUSTI/ Una vita condominiale Non semplice (Sabato Italiano) : Il presentatore Max GIUSTI, oggi ospite a Sabato Italiano, presenta il suo nuovo spettacolo 'Va tutto bene', tra ironia tagliente e risate a non finire sulla nostra Italia. (Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 14:30:00 GMT)

Bce - Weidmann all'FT : più semplice lavorare con Merkel che Non con Draghi : "In un certo senso, è più facile lavorare con Merkel , che non con Draghi, ". Così Jens Weidmann, numero uno della Bundesbank, considerato il più probabile successore di Draghi alla guida della Bce, ...