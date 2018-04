“Non dormo più…” Cosa preoccupa Barbara D’Urso La popolare conduttrice durante

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 aprile 2018) Nessuno lo avrebbe detto, eppure anche la mattatrice della tv, ossia l’inarrestabile, pare essere un pochino agitata in vista di un nuovo debutto televisivo. È pronta a tornare alla conduzione del Grande Fratello, come si sa, ma non nasconde la propria ansia ezione. Questi sono giorni frenetici e intensi per Barbarella, costretta a dividersi tra Milano e Roma. E sì, perché oltre a tornare al timone del reality show nelle vesti die autrice, continua a presentare le sue trasmissioni Pomeriggio 5 e Domenica Live. Insomma, un tour de force non da tutti! Per questo nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Barbarella ha rivelato di non dormire più la notte da giorni, di essere parecchio agitata, ma allo stesso tempo anche di essere felice. Orgogliosa di tornare a lavorare ad un programma di prima serata, che in passato le ha regalato ...