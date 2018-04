Nokia Camera con Pro Camera mode disponibile al download per Nokia 7

Nokia 9 con tripla fotocamera posteriore? Le caratteristiche svelate : Le presunte caratteristiche hardware del nuovo Nokia 9 sarebbero state svelate: stiamo parlando di uno smartphone con tripla fotocamera posteriore e Flash allo Xenon.Il marchio Nokia è tornato alla ribalta dei mercati internazionali dalla fine della scorsa estate (2017), e a pochi mesi del rilancio dell’azienda finlandese molti esperti del settore si aspettano l’arrivo di un vero top di gamma per il 2018.Questo Top di gamma ha sempre ...

Nokia 9 potrebbe avere una tripla fotocamera posteriore : Il Nokia 9 dovrebbe avere un design non molto diverso da quello di Nokia 8 Sirocco, con una cover posteriore in ceramica e oro e una tripla fotocamera L'articolo Nokia 9 potrebbe avere una tripla fotocamera posteriore proviene da TuttoAndroid.

L’app “Lumia Camera” implementata nel nuovo Nokia 8 Sirocco : Dopo averne acquisiti tutti i diritti da Microsoft, HMD Global ha lanciato il nuovo Nokia 8 Sirocco con a bordo l’applicazione “Lumia Camera” risalente ai tempi di Windows Phone. Per chi non avesse seguito questo Mobile World Congress 2018, il Nokia 8 Sirocco è il nuovo smartphone TOP di gamma della casa finlandese che, nonostante il prezzo forse un po’ alto, dalle prime recensioni sembra essere davvero ottimo da tutti i ...

Nokia porterà l’app fotocamera dei vecchi Lumia su alcuni smartphone Android : La cosa è passata inosservata in un primo momento, complice senz'altro l'entusiasmo per i nuovi prodotti, però adesso che la frenesia è scesa ci fa piacere scoprire che le novità targate Nokia non sono ancora finite. L'articolo Nokia porterà l’app fotocamera dei vecchi Lumia su alcuni smartphone Android è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 10 si mostra in nuove presunte immagini render con doppia fotocamera frontale : Sono apparse in Rete alcune nuove presunte immagini render del Nokia 10 secondo cui dovrebbe poter contare su una doppia fotocamera frontale da 8 megapixel L'articolo Nokia 10 si mostra in nuove presunte immagini render con doppia fotocamera frontale è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 7 Plus : Display 18 : 9 da 6 pollici e Dual Camera : Nokia al MWC 2018 presenterà una carrellata di nuovi prodotti. Rumors in rete massicci su tanti dispositivi. Ecco il Nokia 7 Plus con grande Display 18:9 e doppia Camera posteriore [MWC 2018] A Barcellona Nokia presenterà anche un grande 7 Plus con Display da 6 pollici Nokia al MWC 2018 di Barcellona sarà tra i protagonisti […]

Nokia 10 : la fotocamera del Lumia 1020 sta per ritornare con Android e HDM Global [Rumor] : Il Lumia 1020, commercializzato nel lontano 2013 con Windows Phone 8 come sistema operativo, è stato uno degli smartphone più azzeccati con un comparto fotografico che ha determinato una vera e propria rivoluzione nel settore dei dispositivi mobile. Appena lo si nomina, la prima cosa a cui si pensa è proprio alla fotocamera con le lenti Zeiss per un’immagini nitida, il flash Xenon in grado di illuminare anche le zone più scure, la ...