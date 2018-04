ilfattoquotidiano

: No Tav, raccontò irruzione di manifestanti nella sede di una società: giornalista condannato per violazione di domi… - Cascavel47 : No Tav, raccontò irruzione di manifestanti nella sede di una società: giornalista condannato per violazione di domi… - TutteLeNotizie : No Tav, raccontò irruzione di manifestanti nella sede di una società: giornalista… - Garp01 : Io sono sempre più preoccupato per il futuro democratico di questo paese -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Quattro mesi di carcere, pena sospesa e non menzione della sentenza. È la condanna stabilita dal tribunale di Torino nei confronti di Davide Falcioni,di Fanpage che il 24 agosto 2012 aveva seguito alcuni militanti nel corso di una manifestazione di protesta dei No Tav terminata in uno studio di geometri e ingegneri impegnati nelle progettazioni di opere per la Torino-Lione. “Questa condanna è un bavaglio per la stampa – afferma al termine l’avvocato Gianluca Vitale -. È pericoloso per la democrazia”. Falcioni, all’epoca 29enne, era uno stagista del sito AgoraVox (diretto dall’attuale direttore di Fanpage.it Francesco Piccini). Stava passando alcune giornale in Val di Susa per scrivere un reportage sulle forme di protesta del movimento No Tav. Il 24 agosto, nell’ambito della campagna “C’è lavoro e lavoro”, un gruppo di militanti, tra cui molti giovani vicini al centro ...