New York | accelera Suntrust Banks

La borsa di New York sorride in avvio di settimana : Teleborsa, - Partenza al rialzo per i principali indici statunitensi , come preannunciato dai future USA. La borsa americana riapre i battenti all'insegna della positività, dopo le perdite di venerdì ...

Spotify : evento a New York il 24 aprile : ANSA, ROMA, 9 APR Dopo lo sbarco in Borsa avvenuto lo scorso 3 aprile, Spotify potrebbe annunciare anche dispositivi che diversificano il business dello streaming. La piattaforma di ha organizzato per il prossimo 24 aprile un evento a New York. Sull'invito, come riportano i media americani, c'e' scritto un generico 'news announcement'. Ma secondo le ...

Il nuovo singolo di Ariana Grande è il duetto con Dua Lipa o il brano New York Live? Audio di Bad To You : In attesa dell'annuncio del nuovo singolo di Ariana Grande, apripista del prossimo album di inediti in uscita a breve, si rincorrono voci differenti riguardo i progetti della popstar. In primis, il presunto duetto di Ariana Grande e Dua Lipa potrebbe presto diventare realtà: un piccolo frammento di 16 secondi della canzone Bad To You, una collaborazione ancora inedita tra le due popstar, è apparso in rete negli ultimi giorni, alimentando le ...

New York - Brucia la Trump Tower - un morto : U n morto alla Trump Tower di New York, dove un incendio scoppiato in un appartamento al 50esimo piano ha richiesto un massiccio intervento dei Vigili del fuoco i quali, però, non sono riusciti a ...

