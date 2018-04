optimaitalia

: #TWD Nel penultimo episodio di The Walking Dead 8 #Negan torna ad uccidere: anticipazioni 9 aprile #Simon #Dwight… - OptiMagazine : #TWD Nel penultimo episodio di The Walking Dead 8 #Negan torna ad uccidere: anticipazioni 9 aprile #Simon #Dwight… - Giada_Aro : RT @desyxx_: Comunque Cameron Monaghan nel penultimo episodio di Gotham dice 'Ciao' e 'Mamma mia' in italiano, SCUSATE IO COME DOVREI SENTI… - arciragtime : Ok. Ancora due Gocce nel 2018 e poi, forse, la pioggia di teatro cesserà definitivamente, perché le nuvole si sono… -

(Di lunedì 9 aprile 2018)di The8 quello in onda oggi, 9 aprile, su Fox a partire dalle 21.10. Siamo ormai ad un passo dal finale e da quello che potrebbe essere il grande scontro che lascerà tutti con il fiato sospeso fino alla prossima stagione, la nona, già annunciata mesi fa.In "Worth", questo il titolo inglese dell'è finalmenteto a casa prendendo posto nel suo Santuario e mettendo insieme i puntini di quello che Simon ha fatto in sua assenza. Il timore che il finale della prossima settimana rimandi tutto alla nona stagione c'è ed è tangibile ma sicuramente Simone non sarà dei nostri per scoprire come andrà a finire.to al Santuario con Laura al suo fianco e questo significa che sa tutto di Dwight mentre quest'ultimo si mostra ancora fedele "vendendo" Simon.ha deciso di offrire al suo secondo la possibilità di prendere il ...