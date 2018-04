Nel 2030 ricchi sempre più ricchi | verso nuova ondata instabilità

Osservatorio Autopromotec - Nel 2030 le elettriche saranno 164 milioni : Il mercato dei veicoli elettrici è ancora di nicchia, ma è destinato a crescere a ritmi sostenuti nei prossimi anni per effetto delle sempre più stringenti normative sulle emissioni, dell'espansione della rete dei punti di ricarica e del calo dei prezzi delle batterie. L'Osservatorio Autopromotec, legato all'omonima rassegna fieristica bolognese dell'aftermarket automobilistico, ha elaborato una serie di dati raccolti dalla società di consulenza ...

Volkswagen - rivoluzione elettrica Sedici fabbriche entro 4 anni Lo studio : 164 mln di veicoli Nel 2030 : entro la fine del 2022, 16 fabbriche Volkswagen saranno dedicate alla produzione di veicoli elettrici. L’ha annunciato a Berlino Matthias Müller, CEO del Gruppo, in occasione della Conferenza Stampa Annuale sul bilancio. Attualmente il colosso tedesco produce veicoli elettrici in tre stabilimenti, e in due anni altre strutture saranno allestite per questo scopo. Segui su affaritaliani.it

Raggi : "Stop diesel Nel centro di Roma dal 2024" Milano "copia" la Capitale ma con calma : dal 2030 : Per la sindaca "dobbiamo avere il coRaggio di adottare misure forti". Nel capoluogo lombardo - nonostante i gravi problemi di inquinamento - ci vorranno ben sei anni in più per diventare diesel-free. Intanto dal tribunale di Lipsia arriva una decisione storica nella patria dell'auto

Sos acqua : Nel 2030 a secco metà della popolazione mondiale : Sos acqua: nel 2030 a secco metà della popolazione mondiale Secondo gli esperti, la dissalazione di acqua di mare potrebbe rappresentare una valida alternativa, a patto che gli impianti rispettino gli ecosistemi naturali Continua a leggere L'articolo Sos acqua: nel 2030 a secco metà della popolazione mondiale sembra essere il primo su NewsGo.

Acqua : Nel 2030 metà della popolazione senza risorsa potabile : In occasione del convegno “L’emergenza idrica e la dissalazione dell’Acqua marina: impatti e normativa” organizzato da Idroambiente a Napoli, nell’ambito della convention dell’associazione Marevivo, è emerso che nel 2030, secondo le previsioni dello Stockholm International Water Institute, circa il 47% della popolazione mondiale potrebbe avere problemi di scarsità di Acqua. Una soluzione potrebbe essere la ...

