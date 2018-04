Nel 2021 in orbita l'hotel spaziale da 800mila dollari a notte : Houston , Texas, , , askanews, - Il turismo spaziale sembra essere sempre più un'avventura alla portata di comuni mortali, a condizione, però, di avere qualche milione di dollari da investire: ad ...

Orion Span annuncia : Nel 2021 "primo hotel di lusso nello Spazio" - : La società di Houston , Texas, vuole mettere a disposizione la sua Aurora Station per ospitare, dopo 3 mesi di addestramento, 4 viaggiatori e 2 membri di equipaggio per un soggiorno di 12 giorni a 320 ...

Due Ferrari volano Nel deserto. Ecco la F1 del 2021 : Nel deserto del Bahrein le libere del secondo Gp stagionale hanno confermato gli attuali rapporti di forza. E questi dicono che se la giocano sempre in sei e che la Ferrari sembra più in forma che in ...

F1 - GP Bahrein 2018 – Kimi Raikkonen : “Voglio andar forte la domenica. Il nuovo format Nel 2021? Mi interessa poco” : Nella conferenza stampa di presentazione del GP del Bahrein 2018, secondo appuntamento del Mondiale di F1, Kimi Raikkonen ha espresso il proprio pensiero a riguardo dei temi del momento, non perdendosi in chiacchiere come è solito fare. Il finlandese ha analizzato quanto è accaduto in Australia: “E’ stato un weekend lineare, avremmo potuto fare di più. Ma ogni volta è lo stesso, c’è sempre qualcosa su cui migliorare. Ovviamente ...

Milan - per Sisal la Champions Nel 2021 più probabile della retrocessione in B : Sul tabellone Sisal Matchpoint, la terza retrocessione del diavolo è quotata a 50 volte la posta, l'ottava Champions pagata 33. L'articolo Milan, per Sisal la Champions nel 2021 più probabile della retrocessione in B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

F1 : la Renault propone il congelamento dei motori prima dal 2019. Si teme l’ingresso di nuovi costruttori già ‘pronti’ Nel 2021 : Come gli appassionati sanno, a partire dal 2021, la Formula Uno avrà un nuovo regolamento tecnico ed alcuni costruttori già vogliono premunirsi per evitare brutte sorprese. E’ il caso della Renault che ha chiesto di congelare lo sviluppo dei motori nel 2019 e nel 2020, ovvero nelle due annate a precedere il 2021. La motivazione è abbastanza intuitiva: si vuol avere la possibilità di lavorare sulle nuove power unit nel medesimo periodo, ...

Vela : l'Americas Cup si disputerà ad Auckland Nel 2021 : ... è una cosa che mi auguro possa succedere, ci sono un po' di anni per arrivare alle gare della finale ma i contatti ci saranno ' , quanto detto dal dirigente a ' La politica nel pallone su Gr ...

Vela : l’Americas Cup si disputerà ad Auckland Nel 2021 : C’è l’ufficialità: la 36esima edizione dell’America’s Cup, presented by Prada, si svolgerà nel marzo del 2021 ad Auckland, in Nuova Zelanda. Lo ha confermato Emirates Team New Zealand dopo l’accordo raggiunto tra il Defender, l’Auckland Council Governing Body e il governo della Nuova Zelanda. Arrivano le prime reazioni alla notizia. Il COR 36, braccio operativo di Luna Rossa (Challenger of Record per la 36a ...

Perotti : 'Il mio contratto con la Roma scade Nel 2021 - poi vorrei tornare al Boca' VIDEO : Dove può arrivare l'Argentina? E' difficile giocare senza Messi, ma abbiamo una squadra che può vincere la Coppa del Mondo '.

The Witcher 4 Nel 2021? Nuovo RPG da CD Project Red - non è Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red starebbe lavorando alla realizzazione di un Nuovo RPG Tripla A che dovrebbe arrivare sul mercato entro il 2021: potrebbe essere The Witcher 4?. L’indiscrezione è saltata fuori grazie alla diffusione di un report finanziario, che ha svelato i risultati legati all’anno fiscale 2017. Per adesso però non ci sono ancora molte informazioni sul Nuovo progetto a cui starebbe lavorando lo sviluppatore. Sembra però che il Nuovo RPG sia ...

Barcellona - ecco il nuovo Camp Nou : sarà pronto Nel 2021 [VIDEO] : “Nou Camp Nou”. Con questo gioco di parole il quotidiano catalano “Sport” inserisce in prima pagina il rendering del Camp Nou “giapponese”. sarà lo studio “Nikken Sekkei” a realizzare il restyling dello stadio che vedrà la luce, nella nuova versione, solo nel 2021. Il Camp Nou aumenterà la capienza passando a 105.000 posti a sedere, tutti coperti. L’investimento complessivo destinato allo stadio dovrebbe aggirarsi sui 360 milioni di ...

F1 - Webber : 'Rimarrei sbalordito da un addio della Ferrari Nel 2021 - ma mai dire mai ' : Questo è uno sport incredibilmente high-end, ad alta tecnologia e c'è un elemento glamour. Rimarrei assolutamente sbalordito se la Ferrari non fosse presente nel 2021, ma mai dire mai ' . Federico ...

Voli suborbitali - è il momento della storica svolta : la NASA li inserisce nel budget 2019 - Nel 2021 il primo New York-Londra in 3 ore : Voli suborbitali per il trasporto passeggeri che permettano di collegare Londra a New York in circa tre ore: l’X-Plane, aereo supersonico in fase di sperimentazione da parte di un’azienda privata per conto della NASA, viaggera’ ad una velocita’ superiore a quella del suono. Il finanziamento del progetto fa parte della proposta di budget per la NASA per il 2019 dell’amministrazione Trump. X-Plane anche conosciuto ...