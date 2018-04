Nei primi tre mesi del 2018 a Roma si è aperta una voragine ogni 36 ore

MotoGP Argentina : caduto Pedrosa Nei primi giri : TERMAS DE RIO HONDO - Dopo la partenza con suspanse , aggravata anche dalla spegnimento della moto di Marc Marquez , che ha recuperato la sua posizione in griglia ma è stato poi penalizzato, , il GP d'...

Voragini a Roma : una ogni 36 ore Nei primi tre mesi del 2018 : Raddoppia il numero delle Voragini nella città di Roma: dai 21 eventi registrati al 31 marzo dello scorso anno, la capitale passa a 43 sprofondamenti nello stesso mese del 2018. Roma sprofonda e lo ha fatto nel 2017 al ritmo di una voragine ogni 3/4 giorni e, se il trend dei primi tre mesi è confermato per tutto il 2018, lo farà al ritmo di 1 ogni 36 ore. Basti pensare che negli ultimi 8 anni il numero medio degli eventi Romani è cresciuto in ...

Fisco - Nei primi due mesi entrate tributarie : +3 - 6% : Lo rende noto il Ministero dell'Economia spiegando che al risultato contribuiscono sia le imposte dirette , +3,6%, sia quelle indirette , +3,6%, . Le imposte dirette risultano pari a 40.787 milioni ...

Fisco - Mef : Nei primi due mesi entrate 66 - 7 mld - +3 - 6% - : Lo rende noto il ministero dell'Economia, aggiungendo che al risultato contribuiscono sia le imposte dirette , +3,6 %, sia quelle indirette , +3,6%, . Le imposte dirette …

Morbillo - ISS : 411 casi e 2 decessi Nei primi due mesi del 2018 : Il Morbillo e l’influenza “sono malattie considerate benevole ma in realta’ non lo sono perche’ su grandi masse di popolazione causano ogni anno migliaia di casi e tanti morti: solo nei primi due mesi del 2018, in Italia si sono gia’ registrati due decessi“: lo ha dichiarato il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Walter Ricciardi, in riferimento al caso del bambolotto che si cura dalla malattia ...

Tornano a crescere le vittime sul lavoro Il 12% in più Nei primi tre mesi dell’anno : Una strage infinita. Una strage che come certificano i dati dell’Inail dopo molti anni di discesa sono tornati ad aumentare in modo evidente. Gli infortuni mortali dal 2000 al 2016 si erano dimezzati; nel 2017 e in questo scorcio di 2018 sono tornati a crescere. Nel 2017 le denunce all’Inail di «infortunio sul lavoro con esito mortale» sono state i...

Morti sul lavoro : 151 Nei primi tre mesi di quest'anno : Due incidenti mortali in pochissimi giorni. Livorno e Treviglio. 4 operai perdono la vita. Sono gli ultimi episodi di una lunga scia di vittime del lavoro -

Migranti - Nei primi tre mesi gli arrivi diminuiscono del 75% : sbarcati in 6.161 : Continuano a diminuire gli sbarchi di Migranti sulle nostre coste: secondo i dati del Viminale, nei primi tre mesi del 2018 sono giunte via mare 6.161 persone, il 75% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando erano stati 24.278. Ancora maggiore la flessione per i Migranti partiti dalla Libia: sono l'81% in meno, 4.399 contro 23.549 nel 2017. In quanto a nazionalità, i più numerosi sono eritrei (1.551) e tunisini (1.187).

Far Cry 5 : piazzate 340.000 copie su Steam Nei primi tre giorni : Una delle uscite di peso di questo marzo 2018 è stata quella di Far Cry 5, il nuovo episodio della serie di Ubisoft, già recensito sulle nostre pagine, comincia ad appassionare i giocatori e, in rete, emergono i primi dati di vendita.Infatti, stando a quanto riportato da Steam Spy, Far Cry 5 è riuscito a piazzare nei primi 3 giorni sulla piattaforma di Valve 340.000 copie. Possiamo parlare di un buon inizio per il gioco di Ubisoft, in attesa dei ...

Borse : Piazza Affari al top Nei primi tre mesi 2018 : Piazza Affari nel primo trimestre è stata una delle Borse migliori del mondo: +3,2%, battuta solo dal Bovespa brasiliano , +8,3%, . In territorio negativo gli altri mercati europei, da Parigi , -2,2%, a Francoforte , - 6%, al Ftse 100 di Londra , -6,2%, . Sotto la parità,...

Reddito di inclusione - 300 euro a 110 mila famiglie Nei primi 3 mesi : Nei primi 3 mesi del 2018 110mila famiglie, pari a 317 mila persone, hanno usufruito dei benefici del Reddito di inclusione, contando anche le misure collegate sono state raggiunte circa 251mila famiglie, pari a 870mila persone. A renderlo noto l’Inps con un primo rapporto statistico, precisando che il 72% delle prestazioni sono state erogate nel Sud Italia, in particolare in Campania, Calabria e Sicilia con il 60% del totale dei nuclei ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : nello skeet maschile l’Italia vince la classifica a squadre. Tre azzurri Nei primi quattro nell’individuale : Si chiude con un’ottima prestazione degli azzurrini dello skeet maschile la tappa australiana della Coppa del Mondo junior di Tiro a volo: a Sydney l’Italia vince la classifica a squadre e centra il secondo posto con Matteo Chiti, il terzo con Niccolò Sodi ed il quarto con Elia Sdruccioli. Vittoria nell’individuale, con nuovo record del Mondo, per il cinese Dou Xuyang. Nelle eliminatorie il miglior punteggio era stato di Elia ...

Salmo ha annunciato i primi concerti Nei palazzetti : appuntamento a Roma e Milano : Questa è la notizia che ti svolterà definitivamente questo lunedì! Salmo ha annunciato il suo ritorno live con due concerti nei palazzetti più importanti d’Italia. Il rapper di “Perdonami” salirà sul palco del Palalottomatica di Roma domenica 16 dicembre, mentre sabato 22 dicembre sarà la volta del Forum di Milano. [arc id=”3d4acb08-d6bc-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Dopo aver trionfato nei club e nei festival, questi ...

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Nei primi due voti da Pd e M5s scheda bianca. Salvini : “Candidati condivisi” : E’ il giorno delle prime votazioni alla Camera e al Senato per eleggere i presidenti. E’ quasi certo che l’elezione non avverrà oggi e che tutti i partiti voteranno scheda bianca nei primi scrutini: lo hanno già ufficializzato sia il M5s che il Pd. A maggior ragione sarà così dopo la fumata nera alla fine del vertice tra i capigruppo di tutti i partiti, proposto dai Cinquestelle. A minare l’intesa che sembrava raggiunta ...