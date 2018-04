Nei luoghi-simbolo del 1968 Tra spiritualità e contestazione

Milano. La sicurezza Nei luoghi di lavoro : una priorità per il Comune : Il Comune di Milano conferma il proprio impegno nel diffondere e promuovere una nuova cultura del lavoro e della sicurezza

Primo Maggio. A Prato quest'anno la festa del lavoro. Al centro la salute e la sicurezza Nei luoghi di lavoro : ... sono fattori evidenti di quanto ci sia necessità di porre il tema della tutela della salute e sicurezza al centro dell'attenzione del mondo del lavoro. A dieci anni, poi, dall'emanazione del Dlgs n.

La rottura Fi-Lega metterebbe a rischio 17 giunte Nei capoluoghi : La trattativa per la formazione del nuovo governo è ancora avvolta nella nebbia. Tuttavia, nonostante le numerose aperture di Matteo Salvini al M5S (che ha chiuso ad alleanze con...

Viaggio in Aspromonte - Nei luoghi di Papa Silvestro : “C’è una cupola che ha il suo nome. Leggenda vuole che vi abbia vissuto il suo eremitaggio” : “In una zona impervia, nascosta nell’alto corso della fiumara Gallico, ai piedi di Gambarie d’Aspromonte si trova una cupola dove Silvestro, destinato a divenire Papa, avrebbe vissuto il suo eremitaggio prima di conoscere Costantino. Si tratterebbe dei resti di un’abside di una chiesa forse risalente all’epoca degli eremitaggi basiliani. La vedremo in occasione del Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche”. Lo ha dichiarato ...

"Salute e Sicurezza Nei luoghi di lavoro : il contesto scolastico e l'alternanza scuola lavoro" Domani - lunedì 26 marzo 2018 - nell'I.T.S. ... : Siamo sicuri che ciò rappresenti la migliore premessa per la promozione di un'autentica cultura del lavoro e per la costruzione di un'efficace strategia di politica sociale». Il convegno di Domani ...

Papa Francesco Nei luoghi di Padre Pio : “Un Paese che litiga non cresce” : Papa Francesco nei luoghi di Padre Pio: “Un Paese che litiga non cresce” Bagno di folla per il Pontefice a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo in occasione del centenario dell’apparizione delle stimmate di San Pio. Continua a leggere L'articolo Papa Francesco nei luoghi di Padre Pio: “Un Paese che litiga non cresce” proviene da NewsGo.

In Lombardia Nei luoghi di "Chiamami col tuo nome" : Il film Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino ha vinto l'Oscar come migliore sceneggiatura non originale. Un film italiano, che proprio come la Grande Bellezza, l'ultimo film italiano ad aver vinto l'Oscar, deve un po' del suo fascino indiscreto ai luoghi dove è stato girato.Per gli stranieri potrebbe essere una nuova scoperta: dopo la Roma "incantata" di Sorrentino, l'entroterra lombardo, tra Bergamo, Crema, Lodi e Sirmione. Un ...

Ragusa - cresce il turismo Nei luoghi di Montalbano : I passeggeri degli aeroporti di Catania e Comiso aumentati di quasi un milione e mezzo confermano l'effetto trascinante del Commissario