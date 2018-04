: RT @abruzzoom: E se le guardie andassero a cercare gli 'ndraghetisti aspromontesi in Aspromonte visto che li arrestano sempre lì ? Po' esse… - zucche_rosa : RT @abruzzoom: E se le guardie andassero a cercare gli 'ndraghetisti aspromontesi in Aspromonte visto che li arrestano sempre lì ? Po' esse… - GuidoAlberto6 : RT @abruzzoom: E se le guardie andassero a cercare gli 'ndraghetisti aspromontesi in Aspromonte visto che li arrestano sempre lì ? Po' esse… - abruzzoom : E se le guardie andassero a cercare gli 'ndraghetisti aspromontesi in Aspromonte visto che li arrestano sempre lì ?… -

In corso dall'alba un'operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria per eseguire un provvedimento di fermo disposto dalla locale Dda nei confronti di notidel capoluogo reggino,ritenuti affiliati alle cosche di 'del capoluogo calabrese e accusati a vario titolo di associazione mafiosa, fittizia intestazione di beni e autoriciclaggio. Avrebbero contato sull'appoggio delle più pericolose cosche cittadine per accumulare enormi profitti illeciti,riciclati in fiorenti attività commerciali.(Di lunedì 9 aprile 2018)