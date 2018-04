' ndrangheta | blitz dei carabinieri in Calabria | fermati quattro imprenditori

Reggio Calabria - blitz nella notte : arrestato Giuseppe Pelle - capo strategico della ‘ ndrangheta : L'uomo si nascondeva in un'abitazione isolata e semi irraggiungibile a Condofuri: nel blitz impiegati 50 uomini della polizia. Il boss si è arresto senza opporre resistenza.Continua a leggere

