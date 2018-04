‘Ndrangheta | arrestati noti imprenditori di Reggio Calabria

‘Ndrangheta - rilasciati in Slovacchia gli italiani arrestati per l’omicidio del giornalista Jan Kuciak : Erano stati arrestati per l’omicidio del giornalista Jan Kuciak, 27 anni, e della sua fidanzata Martina Kusnirova, ma nella notte scorsa sei dei sette italiani finiti in manette sono stati rilasciati. E anche la settima persona, secondo quanto riporta il sito slovacco Tvnoviny.sk, sarà rimessa a breve in libertà. I fermati dalla polizia di Bratislava erano Antonino Vadalà – imprenditore al centro del reportage del giornalista, che ...