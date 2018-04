Nba | Boston ko in casa | Philadelphia ok

Nba - una notizia choc sconvolge Boston : Kyrie Irving fuori per il resto della stagione : La notizia è arrivata come una bomba, e a sganciarla non poteva che essere il solito Adrian Wojnarowski , giornalista di ESPN conosciuto per le sue fonti affidabilissime: in seguito all'operazione ...

Nba - Toronto batte Boston e ipoteca il primo posto a Est : Toronto Raptors-Boston Celtics 96-78 Con entrambe le squadre alle prese con la seconda serata di un back-to-back, era lecito aspettarsi un po' di stanchezza da parte delle prime due squadre della ...

Nba 2018 : Toronto vince con Boston e mette le mani sul primo posto. Inarrestabili Philadelphia e Marco Belinelli : Ultime battute di regular season NBA e ultimi verdetti. Non è ancora matematicamente certo ma i Toronto Raptors hanno ipotecato il primo posto della Eastern Conference battendo nello scontro diretto i Boston Celtics, 96-78. La squadra del Nord era reduce da due sconfitte consecutive, proprio con Boston (sabato) e Cleveland (ieri), ma stanotte è riuscita a fare affidamento sulla sua difesa, chiave per tenere i Celtics al minimo stagionale per ...

Nba 2018 : Boston batte Toronto e tiene viva la corsa al primo posto ad Est. Vince Golden State - paura per McCaw : Il piatto forte della notte NBA era certamente lo scontro in cima alla Eastern Conference tra Toronto e Boston. Al TD Garden l’hanno spuntata proprio i Celtics, che hanno vinto 110-99 riaprendo la corsa al primo posto. L’equilibrio ha regnato sovrano per quasi tutto l’incontro, testimoniato dalle 15 parità e dai 20 cambi di leadership. Nel quarto periodo, però, è stata Boston ad allungare, con un 10-0 di parziale a 3′ ...

Basket - Nba : LeBron eguaglia Jordan - Boston di forza senza i big : WASHINGTON - Un altro record e Cleveland , 45-30, si rialza dopo la sconfitta di Miami. LeBron James schianta Charlotte , 34-42, davanti agli occhi del proprietario Michael Jordan con la 866/a volta ...

Nba - i risultati : storico LeBron - raggiunto Jordan. Boston in volo con Jaylen Brown : I record sono fatti per essere battuti. È questo il credo di LeBron James, che firma una strepitosa prova da 41 punti, 10 rimbalzi e 8 assist guidando i suoi Cavs al successo sugli Hornets ed ...

Basket - Nba : Ok Boston e Philadelphia - Minnesota crolla in casa : WASHINGTON - Già sicura di un posto ai play-off dopo sei anni, Philadelphia , 43-30, batte 123-104 Denver , 40-34, , mette nel mirino il terzo posto della Easterne Conference occupato da Cleveland e ...

Nba - risultati della notte : disastro Minnesota - sconfitta interna con Memphis. Boston fa 4 in fila : Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 93-101 TABELLINO Nel post-partita Jeff Teague non cerca giri di parole, anche perché la realtà dei fatti è abbastanza palese di suo: "Questa è di gran lunga la ...

Nba - Boston vince a Phoenix - i Pistons affossano i Lakers : I Celtics non si fermano. La squadra di coach Stevens, nonostante lo spavento provocato dall'infortunio , leggero, alla caviglia di Marcus Morris, infila il quarto successo consecutivo mandando al ...

Basket - Nba 2018 : Philadelphia alla settima di fila - bene Boston : I playoff ormai alle porte non sembrano intimorire i Philadelphia 76ers, che anzi proprio nelle ultime settimane sembrano aver trovato un’ottima chimica di squadra, che al momento li rende una delle squadre più interessanti in vista della fase più calda dell’NBA 2017-2018. Nella notte si sono disputato cinque partite, che però non hanno cambiato la classifica in maniera definita. Parlando proprio dei Sixers, settima vittoria ...

Nba - Boston tra infortuni e fiducia : Da una parte l'attesa per i playoff, in cui recitare u ruolo da protagonisti. Dall'altra l'ansia che il ginocchio sinistro di Kyrie Irving possa davvero avere qualcosa che non va. Boston vive queste ...

Nba - la tripla di Morris condanna OKC : Boston rimonta 6 punti in 20 secondi : Boston Celtics-Oklahoma City Thunder 100-99 IL TABELLINO Nella storia della NBA, quando una squadra è arrivata agli ultimi 20 secondi di partita con 5 o più punti di vantaggio ha finito per vincere la ...

Nba risultati : Harden con 42 punti ferma Portland - Boston beffa Oklahoma City : James Harden con 42 punti decide uno spettacolare Portland-Houston, in cui i Rockets chiudono a 13 la serie di successi dei Blazers. Emozioni dal sapore playoff anche a Boston: i Celtics, decimati ...

Nba risultati : Portland ha fatto 13 - New Orleans travolge Boston : Portland si conferma la squadra più calda della Nba, prendendosi a casa Clippers la 13ª vittoria di fila e spingendo un po' più fuori dai playoff la squadra di Danilo Gallinari. In chiave postseason ...