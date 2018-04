eurogamer

: Navi fatte di LEGO e pirati come mini-salsicce: ecco il primo prototipo di Sea of Thieves! #SeaofThieves. - Eurogamer_it : Navi fatte di LEGO e pirati come mini-salsicce: ecco il primo prototipo di Sea of Thieves! #SeaofThieves. - Fabio16902612 : @elianamovia2 @RiscattoNaz @zxuz53 Se fosse solo questo sarebbe encomiabile, ma purtroppo hanno anche la tendenza,… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Tutti i videogiochi nascono da un concept iniziale, che diventa giocabile la prima volta grazie a uninterattivo. Quello di Sea of, recentemente segnalato dai nostri colleghi di Eurogamer.net, era quantomai curioso.Se pensiamo oggi al titolo piratesco di Rare, ci vengono in mente i bellissimi panorami, i tramonti mozzafiato e il blu cristallino delle onde che si infrangono sullo scafo della nave, ma dando un'occhiata alle immagini deldel gioco non possiamo che rammaricarci del fatto che Sea ofnon sia arrivato sul mercato in quello stato.squadrate che sembranodi mattoncinidall'aspetto di una piccola salsiccia, il mare che sembra il fondo di una trascurata piscina. Non solo, alcune immagini delmostrano le reazioni di alcuni giocatori che potreste riconoscere,il capo della divisione Xbox Phil ...