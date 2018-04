Nasce «Amici veri» | il primo conto in banca per animali

vanityfair

(Di lunedì 9 aprile 2018) L’idea è nata dopo che un cliente, allo sportello delladi Piacenza, ha chiesto di intestare unal suo cane per accentrare tutte le spese necessarie per prendersi cura di lui. Il presidente Corrado Sforza Fogliani ci ha pensato su, e confrontandosi con gli altri dipendenti ha riscontrato che, in effetti, tanti correntisti spendevano molto per i loro, e avevano l’esigenza di separare le spese dedicate aglia quattro zampe da tutte le altre. Così è nato ilrio che si può intestare a un animale da compagnia. Si chiamafedeli e riporta, oltre al nome del cane o del gatto, anche quello del proprietario. Corrado Sforza Fogliani ne ha subito sottoscritto uno, intestandolo al suo cocker spaniel Sun. Il nome delè stato preso in prestito dall’iscrizione sulla lapide che Giuseppe Verdi – che lavorò a lungo a Piacenza – dedicò al suo cane ...