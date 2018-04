: Napoli,prime misure per agenti violenti - NotizieIN : Napoli,prime misure per agenti violenti - CybFeed : #News #Napoli,prime misure per agenti violenti - NicciMiyano : RT @notiveri: Tragedia a #Napoli: ragazza si suicida all’Università: Tragedia a #Napoli. Notizia di pochi minuti fa. Una ragazza è morta ne… -

I duemotociclisti, ripresi mentre prendono a schiaffi e insultano un giovane fermato per strada a, "sono stati assegnati a compiti burocratici e non operativi". Lo rende noto il questore De Iesu, che subito dopo la diffusione del video aveva annunciato provvedimenti rigorosi. "Stiamo istruendo una procedura disciplinare, che ha i suoi tempi", ha aggiunto. Sul caso è in corso un'indagine della Procura.(Di lunedì 9 aprile 2018)