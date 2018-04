Napoli | studentessa suicida da tetto Università Monte Sant’Angelo Giorno laurea ma non

In ritardo con gli esami - studentessa si toglie la vita a Napoli nel giorno della laurea : In ritardo con gli esami , studentessa si toglie la vita a Napoli nel giorno della laurea La ragazza, originaria di Sesto Campano nel Molise, è salita sul tetto di un edificio per poi lanciarsi nel vuoto Continua a leggere

Napoli - studentessa si lancia dal tetto dell’università nel giorno della laurea : Si è tolta la vita lanciandosi dal tetto di uno degli edifici del complesso universitario di Monte Sant’Angelo, a Napoli, mentre erano in corso le cerimonie di laurea. E’ morta così una studentessa di 26 anni originaria di Isernia. Secondo una prima ricostruzione, la giovane aveva detto ai genitori che si sarebbe laureata, ma in realtà non aveva completato il ciclo di esami. Per la ragazza, che era iscritta alla Facoltà di Scienze ...