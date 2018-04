Napoli | studentessa suicida a Monte Sant' Angelo | ' Rinviate le elezioni studentesche'

Napoli - studentessa suicida da tetto Università Monte Sant’Angelo/ Giorno laurea ma non aveva finito gli esami : Napoli, studentessa 26enne si lancia dal tetto dell'Università: suicida nella Facoltà Geologia il Giorno della sua laurea ma pare non avesse finito ancora gli esami. Tragedia per "imbarazzo"(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 20:57:00 GMT)

Studentessa morta a Monte Sant'Angelo - annullato l'evento con i calciatori del Napoli : Non si terrà domani l'incontro tra gli studenti della Federico II ed i calciatori del Napoli presso il complesso di Monte Sant'Angelo , sconvolto oggi dal suicidio di una Studentessa di 26 anni ...

Napoli - studentessa si lancia dal tetto dell'università nel giorno della laurea : È salita all'ultimo piano dell'istituto universitario di Monte Sant'Angelo, ha aperto la porta che porta sul tetto, ha scavalcato il muretto e si è lanciata nel vuoto. È morta così una studentessa 26enne di Isernia che studiava biologia a Napoli. Gli altri universitari hanno visto la scena da lontano e, sotto choc, sono corsi a chiamare i soccorsi che, quando sono arrivati, non hanno potuto fare altro che decretare il decesso.Ha deciso di farla ...

