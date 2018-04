Napoli | studentessa si lancia dal tetto dell' Università nel giorno della laurea

ilgiornale

(Di lunedì 9 aprile 2018) È salita all'ultimo piano'istituto universitario di Monte Sant'Angelo, ha aperto la porta che porta sul, ha scavalcato il muretto e si èta nel vuoto. È morta così una26enne di Isernia che studiava biologia a. Gli altri universitari hanno visto la scena da lontano e, sotto choc, sono corsi a chiamare i soccorsi che, quando sono arrivati, non hanno potuto fare altro che decretare il decesso.Ha deciso di farla finita proprio nela sua, mentre i familiari, gli amici e i colleghi che da Isernia erano arrivati aper festeggiarla. In realtà, secondo una prima ricostruzione, la 26enne non si sarebbeta perché non aveva ancora concluso gli esami. Così, senza avvisare i parenti, si è dileguara dalle aule affollate di universitari ed è salita sulper poirsi nel vuoto.