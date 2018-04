: Napoli, colpi di pistola in aria in zona lungomare: nessun ferito - SkyTG24 : Napoli, colpi di pistola in aria in zona lungomare: nessun ferito - repubblica : Paura a Napoli, spari a pochi passi dal lungomare [news aggiornata alle 22:24] - TutteLeNotizie : Napoli, panico sul Lungomare: spari tra la folla dopo il furto di uno scooter - Il… -

Attimi di panico in via Chiatamone, strada parallela al lungomare di, cuore delladel weekend. Alle 21, quando laera affollata da centinaia di persone, quattro persone, tra cui una donna, sono scese da un Suv e hanno iniziato a inveire contro due persone su uno scooter. Poi gli,dieci in tutto,ad altezza d'uomo. Una donna si è sentita male ed è stata soccorsa dagli operatori del 118. Non si esclude alcuna ipotesi, ma sembra che a scatenare il tutto sia stato il furto del motorino.(Di lunedì 9 aprile 2018)