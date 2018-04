Napoli | spari in piazza Capuana | proiettile si conficca in una finestra al quarto piano

Spari tra la folla dopo un furto : attimi di panico a Napoli : Spari sul lungomare, minuti di panico nel cuore di Napoli. Succede tutto domenica sera intorno alle 21. Napoli, Spari via Chiatamone Una serie di colpi di arma da fuoco sono stati esplosi da un'auto in corsa in...

Napoli - terrore dopo gli spari sul lungomare : caccia a due parcheggiatori abusivi : Sette colpi di pistola nel pieno della ressa del lungomare, centinaia di passanti che scappano senza una meta precisa, tavolini capovolti, tante persone che cercano riparo all'interno dei ristoranti. ...

Napoli - terrore dopo gli spari sul lungomare : caccia a due parcheggiatori abusivi : Sette colpi di pistola nel pieno della ressa del lungomare, centinaia di passanti che scappano senza una meta precisa, tavolini capovolti, tante persone che cercano riparo all'interno...

Napoli - spari in zona movida : no feriti : 02.29 Attimi di panico in via Chiatamone, strada parallela al lungomare di Napoli, cuore della movida del weekend. Alle 21, quando la zona era affollata da centinaia di persone, quattro persone, tra cui una donna, sono scese da un Suv e hanno iniziato a inveire contro due persone su uno scooter. Poi gli spari,dieci in tutto,ad altezza d'uomo. Una donna si è sentita male ed è stata soccorsa dagli operatori del 118. Non si esclude alcuna ...

Napoli - spari tra la folla / Attimi di panico sul lungomare della città campana dopo un tentato furto : Napoli, spari tra la folla: Attimi di panico sul lungomare della città campana dopo un tentato furto. La dinamica di quanto accaduto è ancora da accertare con precisione.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 23:06:00 GMT)

Napoli - panico sul Lungomare : spari tra la folla dopo un tentato furto : panico sul Lungomare di Napoli, affollatissimo di persone complice la serata mite, poco prima delle 21. Proprio alle spalle della strada che costeggia il mare, in via Chiatamone, sono stati esplosi ...

Napoli - panico sul Lungomare : spari tra la folla dopo tentato furto : panico sul Lungomare di Napoli, affollatissimo di persone complice la serata mite, poco prima delle 21. Proprio alle spalle della strada che costeggia il mare, in via Chiatamone, sono stati esplosi...

Napoli - panico sul Lungomare : spari tra la folla dopo lite : panico sul Lungomare di Napoli, affollatissimo di persone complice la serata mite, poco prima delle 21. Una persona ha esploso alcuni colpi di pistola tra la folla, probabilmente dopo una lite. ...

Napoli - panico sul Lungomare : spari tra la folla dopo lite : panico sul Lungomare di Napoli, affollatissimo di persone complice la serata mite, poco prima delle 21. Una persona ha esploso alcuni colpi di pistola tra la folla, probabilmente dopo una lite....

Napoli - donna uccisa davanti alla scuola/ Ultime notizie Terzigno : spari alla mamma che accompagnava i figli : Napoli, donna 31enne uccisa a colpi di pistola davanti alla scuola elementare di Terzigno: Ultime notizie e aggiornamenti, il killer si è allontanato in scooter. Aveva appena portato i figli(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:35:00 GMT)

Agguato a Napoli - spari contro auto : uccisi due uomini - : I killer sono entrati in azione nella seconda traversa Janfolla, nel quartiere di Miano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sul duplice omicidio