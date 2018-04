Napoli | scudetto? Ora ci credono tutti Suore di clausura comprese

Napoli - ecco perchè il gol di Diawara può valere lo scudetto : Nella giornata di ieri è andata in scena il 31^ turno valido per il campionato di Serie A, importanti indicazioni per la zona scudetto. Nell’anticipo del sabato successo sofferta della Juventus nella gara contro il Benevento, prestazione non all’altezza della squadra di Massimiliano Allegri che ha conquistato bottino pieno grazie ad individualità ed alle giocate di Dybala, la squadra sembra aver subito il contraccolpo della pesante ...

Napoli aggrappato allo scudetto : paradosso Sarri - salvato dalle riserve : All'ultimissimo respiro il Napoli evita di uscire dalla corsa scudetto. All'88' sembrava tutto finito, dopo quel gol del Chievo, con il pallone regalato a Stepinski dai confusi Koulibaly...

Napoli - Diawara : 'Non immaginavo il mio primo gol. Spero di arrivare ai livelli di Yaya Touré. Sullo scudetto...' : Il centrocampista del Napoli , Amadou Diawara , autore della rete decisiva nel match contro il Chievo , ha parlato a Premium Sport : 'Gol importantissimo per la squadra e per me. È il mio primo in Serie A e sono molto contento per questo. Dedico la rete a mia madre, che è morta un anno prima che io venissi in Italia. Non ...

Quote scudetto : dopo il pareggio col Sassuolo - per il Napoli si fa dura : Lo stop dei partenopei a Reggio Emilia ha indirizzato il titolo verso la Juventus, ora avanti di quattro punti. Anche per i bookmaker l'esito sembra scontato. L'articolo Quote scudetto: dopo il pareggio col Sassuolo, per il Napoli si fa dura è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus-Napoli - il duello per lo scudetto non è finito - : Neanche l'ex Bonucci è riuscito ad arrestare il passo della Juventus. I bianconeri hanno approfittato al meglio del mezzo passo falso del Napoli, costretto ad un affannoso pareggio col Sassuolo. Ora, ...

Napoli - come Sarri può ancora vincere lo scudetto. Le partite chiave : Serie A, battuta d'arresto per i partenopei mentre la Juve sale a +4. Ma non è detta l'ultima parola: ecco il cammino di azzurri e bianconeri a confronto

Napoli - la nuova strategia di Sarri per lo scudetto : Il Tricolore torna un concetto tabù a Castel Volturno, sostituito dal record di punti in Serie A da portare a casa: è questa la mossa del tecnico toscano per scuotere i suoi

Serie A : Juve-Napoli - il duello scudetto non è finito : Una domenica senza calcio stimola la riflessione. Nel sabato di Pasqua la classifica in Serie A si è allungata, la Juventus è riuscita a mettere tra sé e il Napoli una distanza meno micragnosa di ...

La Juventus fa la voce grossa contro il Milan : 3-1 e allungo Scudetto sul Napoli : La Juventus di Massimiliano Allegri non stecca contro il Milan di Gennaro Gattuso, vince per 3-1 e stacca in classifica il Napoli di Maurizio Sarri. I bianconeri sono riusciti a piegare la resistenza dei rossoneri grazie alle reti di Paulo Dybala, Juan Cuadrado e Sami Khedira, intervallate dal gol del pareggio del grande ex Leonardo Bonucci, che nell'occasione ha pure esultato alla sua maniera. La gara è stata a lungo equilibrata con il Milan ...

Sassuolo-Napoli - Sarri : 'Scudetto? Vogliamo il record di 87 punti - prima arrivano meglio è' : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Maurizio Sarri ha commentato il match: "Abbiamo sofferto perché siamo andati in svantaggio in maniera strana, dopo aver creato due-tre situazioni favorevoli. ...

Sliding doors Politano : da arma in più per lo scudetto a incubo del Napoli : Poi è arrivato il pareggio, ma la rete dell'esterno neroverde rischia di pesare tantissimo nell'economia del campionato . Da sogno di Sarri per lo scudetto, a incubo . @AleCosattini

Napoli - frenata scudetto : soltanto pari col Sassuolo. Rimonta-Chievo - Samp ko : Una brusca frenata nella corsa scudetto per il Napoli, che si deve accontentare di un pari per 1-1 in casa del Sassuolo . I padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con una zampata di Politano ...

Napoli - soltanto 1-1 a Sassuolo : la via per lo scudetto si complica : Il Napoli non va oltre il pari contro il Sassuolo al termine di una partita giocata al di sotto delle aspettative. I padroni di casa trovano il vantaggio nel primo tempo con Politano, l'oggetto...

Napoli - Hysaj : 'Sono pronto : superati i fastidi al ginocchio. Per lo scudetto...' : Elseid Hysaj , difensore del Napoli, ha parlato a Premium Sport prima della partita contro il Sassuolo: 'Ho avuto fastidi al ginocchio ma ho superato tutto. Sto bene e sono pronto. L'importante oggi è vincere, quello che accadrà dopo non ha importanza. Noi ...