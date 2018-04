Napoli - schiaffi e insulti al fattorino : 'I due poliziotti violenti non sono più operativi' : 'sono stati assegnati a compiti burocratici e non operativi' i due poliziotti motociclisti della Questura di Napoli ripresi in un video diventato virale sul web mentre prendono a schiaffi e insultano ...

