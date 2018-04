Napoli | nessun caso Insigne | l’attaccante pronto a trascinare la squadra di Sarri

Napoli - colpi di pistola in aria in zona lungomare : nessun ferito - : E' avvenuto in via Chiatamonte. Dopo il furto di uno scooter, sarebbe arrivata un'automobile con a bordo quattro persone e avrebbe sparato una decina di colpi. Indagano i Carabinieri

Consultazioni - Napolitano mezz'ora da Mattarella : nessuna sorpresa : Roma, 4 apr. , askanews, Il colloquio tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente emerito Giorgio Napolitano e durato circa mezz'ora. Napolitano uscendo non.ha voluto ...

Roma - Di Francesco : 'Nessun rimpianto - Juve e Napoli più forti. Il Barcellona? Non farò come Mou' : In ogni caso non dobbiamo fermare solo Messi, che ritengo sia il giocatore più forte del mondo, ma tutto il Barcellona. Questa è la cosa più importante. Non esiste una marcatura dal mio punto di ...

NapoliTANO - ELEZIONI PRESIDENTI CAMERE/ Senato - nessun accordo e fumata nera in Parlamento : Giorgio NAPOLITANO presidente del Senato "arbitro" per l'elezione del successore di Grasso. Il primo discorso è una stroncatura al Pd e a Renzi, poi punge anche Lega e M5s(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 14:55:00 GMT)

Napoli - trasporti lacrime e sangue ma nessuno pensa ai cittadini : Ora l'Anm, grazie ai commissari, è al riparo dai pignoramenti e dai decreti che certamente l'avrebbero portata all'altro mondo in breve tempo. Ma sul piano finanziario la società è sotto tutela; i ...

Calciomercato - Younes : “Napoli? Non ho firmato nessun pre-contratto” : Il futuro di Amin Younes è sempre più lontano dal Napoli. Il calciatore tedesco dell’Ajax, il cui contratto scade a giugno 2018, intervistato dal portale tedesco Sport1, ha smentito categoricamente di aver firmato un contratto con la società di De Laurentiis. “Voglio chiarire ancora una volta che ho sì negoziato col Napoli per un trasferimento, ma per ragioni personali ho deciso di proseguire il mio contratto con l’Ajax fino al ...

Inter-Napoli 0-0 - pali ed emozioni ma nessuna rete : per la Juventus è fuga scudetto? : Termina senza reti l'atteso posticipo della 28esima giornata di Serie A fra Inter e Napoli, un risultato che sorride alla Juventus da questa sera da sola al comando della classifica con un punto di ...

Luigi Di Maio - l'incontro con Sergio Mattarella : imbarazzi e nessun saluto con Napolitano : Luigi Di Maio ha incontrato Sergio Mattarella in occasione dell'8 marzo al Quirinale e non è stato un momento privo di imbarazzo. In prima fila ci sono i ministri uscenti con i quali il candidato ...

Napoli-Sarri - si va verso il rinnovo : nessun problema la clausola da 8 milioni di euro : Napoli-Sarri, si va verso il rinnovo: nessun problema la clausola da 8 milioni di euro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli-Sarri- Maurizio Sarri sarebbe pronto a mettere nero su bianco il suo prolungamento contrattuale con il Napoli. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, l’allenatore azzurro ...

Napoli - 102 lavoratori Eav scrutatori : 'Nessun taglio alle corse di Circumvesuviana e Cumana' : 'Devo dire ancora una volta grazie ai lavoratori Eav. Soltanto 102 sono al momento le richieste di permesso per partecipare alle elezioni politiche come scrutatori o rappresentanti di lista. Circa il ...

Forza Nuova a Napoli - la Mostra d'Oltremare : 'Nessuna manifestazione da noi' : Nessuna manifestazione di carattere politico è in programma domani all'interno della Mostra d'Oltremare. A chiarirlo è una nota dell'ente fieristico di Napoli in riferimento 'ad alcuni manifesti che ...