Napoli | l' ex presidente Ferlaino | ' Ecco quando si deciderà lo scudetto'

Camera : per Fico primo giorno a Napoli da presidente : Roma, 25 mar. (AdnKronos) – Prima giornata da presidente della Camera nella sua Napoli per Roberto Fico, che già ieri sera ha fatto ritorno nel capoluogo partenopeo. Il neo eletto non era infatti all’hotel Forum, dove Beppe Grillo, al termine del suo spettacolo, ha festeggiato con Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, Riccardo Fraccaro e Carla Ruocco l’importante traguardo politico raggiunto.Per Fico quindi una giornata per ...

Giorgio Napolitano apre legislatura/ Senato - assente Salvini al discorso dell’ex presidente : Giorgio Napolitano presidente del Senato "per un giorno": "arbitro" per l'elezione del successore di Grasso. Il primo discorso è una stroncatura al Pd e a Renzi, poi punge anche Lega e M5s(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:02:00 GMT)

Perché Napolitano dopo il suo discorso ha subito sospeso la seduta per l'elezione del Presidente del Senato : dopo i primi adempimenti, tra i quali la comunicazione all'aula della nomina a senatrice a vita di Luciana Segre, accolta da un lungo applauso, Giorgio Napolitano ha sospeso la seduta per la riunione della giunta provvisoria per la verifiche dei poteri relativamente ai 23 Senatori subentranti. La procedura per la prima votazione prenderà il via alla ripresa dei lavori.La giunta deve proclamare l'elezione di 23 Senatori che subentrano a ...

Elezione Presidente Senato/ Diretta streaming video : come si vota - orari e scrutini sotto guida di Napolitano : Elezione del Presidente del Senato: la Diretta video streaming live, in 48 ore si vota il successore di Grasso sotto la guida di Napolitano. come si vota, orari e numeri degli scrutini(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 06:55:00 GMT)

Così il Senato eleggerà il presidente. Sotto la guida di Napolitano : ROMA - Sarà Giorgio Napolitano a presiedere la prima seduta del nuovo Senato, convocata alle 10,30 di venerdì prossimo. Il presidente emerito della Repubblica, Senatore a vita, la presiederà in ...

Universiadi - il presidente Fisu : 'Se via alle gare Napoli ce la farà' : 'Siamo alla stretta finale. Se tutti lavorano e vengono bandite le gare Napoli ce la farà di sicuro'. Lo ha detto all'Ansa Marc Vandenplas, direttore della Fisu per l'Universiade 2019 di Napoli. ...

Giorgio Napolitano - torna presidente : presiederà la prima seduta del Senato : Da presidente emerito a presidente del Senato . Da venerdì 23 marzo per qualcuno ricomincerà l'incubo di Giorgio Napolitano . A quasi 93 anni , li compierà a giugno, e più anziano di Palazzo Madama, ...

Inchiesta Napoli - presidente Sma Campania annuncia dimissioni : Biagio Iacolare, presidente della Sma Campania, società in house della Regione per la tutela dell'ambiente, ha annunciato che si dimetterà dall'incarico. Iacolare è coinvolto nell'Inchiesta della ...

Napoli - rifiuti e corruzione : si dimette il presidente della Sma Campania : L a decisione del responsabile della società regionale per l’ambiente dopo la video-inchiesta di Fanpage

Napoli - M5S sotto alla Regione con il video di Fanpage : “Il presidente De Luca si dimetta” : Un centinaio di persone sta partecipando al flash mob promosso dal Movimento 5 Stelle davanti al palazzo della Regione Campania, a Napoli, per chiedere le dimissioni del governatore Vincenzo De Luca. Il secondogenito del presidente della giunta regionale, Roberto De Luca, è coinvolto nell’inchiesta della procura di Napoli su un giro di tangenti ai politici per lo smaltimento illecito dei rifiuti. Con smartphone e tablet, tutti si sono ...