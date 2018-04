Napoli | Camorra | blitz agli ‘scissionisti’ del clan Mallardo 8 arresti per droga nel

Napoli - camorra ed estorsione : 6 fermi : 8.44 I Carabinieri hanno eseguito a Giugliano, nel Napoletano, un decreto di fermo nei confronti di 6 persone ritenute contigue al clan camorristico dei "Verde", attivo nell'hinterland a Nord di Napoli e alleato con i "Ranucci". Sono accusati di estorsione, detenzione e porto illegale di armi e ricettazione aggravati da metodo e finalità mafiose. Da tempo sottoponevano a estorsione una società di noleggio auto per ottenere vetture da usare in ...

"Amin Younes non andrà al Napoli per colpa della camorra". Un quotidiano olandese spiega il no del calciatore dell'Ajax : Il calciatore dell'Ajax, Amin Younes, avrebbe rifiutato di passare al Napoli per colpa della camorra. È quanto riferisce il quotidiano olandese 'De Telegraaf'. Nell'articolo del quotidiano olandese si parla di un presunto faccia a faccia dell'esterno tedesco con i camorristi. Il giocatore, inoltre, sarebbe rimasto colpito in maniera negativa dalle condizioni della città."Sono frasi assolutamente incommentabili che gettano fango ...

Napoli - Blitz anticamorra contro il clan Fabbrocino : 11 arresti : M axi operazione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna , Napoli, nei confronti del clan Fabbrocino , noto sodalizio criminale di tipo camorristico della zona ...

Napoli - 19enne innocente morì in agguato di camorra : 8 arresti per omicidio aggravato : Era il 17 giugno del 2016 quando in un agguato a Ponticelli (Napoli) furono uccisi due ragazzi. Uno era Raffaele Cepparulo, 24 anni, ritenuto vicino al clan Esposito-Genidoni, l’altro Ciro Colonna, 19 anni, totalmente estraneo a qualsiasi attività criminale. Oggi i carabinieri hanno arrestato otto persone. I militari del nucleo Investigativo hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale ...

Napoli - sgominata la piazza di spaccio della camorra nelle case dei puffi : nove arresti : I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella hanno dato esecuzione a nove provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su richiesta della Dda nei confronti di appartenenti ad ...