Nainggolan | “Barça forte ma all’andata non ho visto grandi differenze”

(Di lunedì 9 aprile 2018) “Loro hanno un grande palleggio e grande qualità, ma all’andata non hotutta questa differenza”. Così il centrocampista della Roma Radjaalla vigilia del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona. All’andata in Catalogna gli azulgrana si sono imposti per 4-1. “Siamo stati un po’ sfortunati negli episodi che fanno sempre la differenza -aggiungein conferenza stampa-. Speriamo di fare pochi errori e di sfruttare le nostre occasioni. Dipende da noi, dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Noi dobbiamo entrare in campomcon la convinzione di poter far male anche a una squadra come il Barcellona”. “Non ho vinto niente ma ho sempre giocato per vincere -sottolinea il centrocampista giallorosso-. A volte preferisco prendere la strada piùmdifficile. Io voglio essere protagonista di un ...