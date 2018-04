Nadia Rinaldi spiega perchè è sempre presente a Domenica Live e all’Isola

“Un percorso di dolore”. Il dramma di Nadia Rinaldi. Dopo l’Isola dei Famosi - l’ex naufraga confessa quello che ha patito e la solitudine devastante : “Una montagna di cacca” : Questa edizione dell’Isola dei Famosi è nata sotto una cattivissima stella. Il reality si avvia ormai verso la finale, ma tra i naufraghi non è nata nessuna vera coesione. La prima a incrinare tutto è stata Eva Henger che ha detto la sua verità su Francesco Monte e da quel momento il vento della discordia si è abbattuto sull’Honduras. La costruzione del parterre dei vip si è rivelata essere decisamente infelice. A rilevare la cosa è ...

Isola - Giucas Casella ipnotizza Nadia Rinaldi e lei rivela in diretta la sua password : Nell'ultima puntata di Domenica Live, Giucas Casella ha ipnotizzato per la seconda volta Nadia Rinaldi.Dopo l'esperimento della scorsa settimana, quando l'ex naufrago dell'Isola aveva mandato in catalessi la Rinaldi, Giucas si è voluto superare. "Oggi - ha esclamato il paragnosta - tenterò di triplicare l'immagine di Nadia, ma ho bisogno della sua collaborazione". E dopo le frasi di rito, "conterò fino a tre e tu ti lascerai completamente ...

Isola dei Famosi 2018 - Nadia Rinaldi : "In studio per contratto" : Nadia Rinaldi, diventata una vera e propria eroina del web per il video virale a Domenica Live, in cui sotto ipnosi, mostra, al pubblico, le proprie mutande mentre balla Lady Marmalade, nelle scorse ore, ha spiegato, ai suoi fan su Instagram, perché continua ad andare nello studio dell'Isola dei Famosi dopo lo scandalo canna-gate e le gravi affermazioni di Alessia Mancini nei suoi confronti ("Ha la rabbia di un'ex cicciona verso le ...

“Perché mi hai lasciata in mutande?”. Nadia Rinaldi umiliata. Con l’episodio dell’ipnosi - l’ex naufraga ha fatto una figura terribile. Ora arriva l’accusa per non essere stata aiutata. Barbara D’Urso si difende così : sconcerto : Nadia Rinaldi ipnotizzata e in mutande è stato uno dei momenti più trash degli ultimi tempi. Probabilmente quelle immagini (peraltro indecorose) popoleranno gli incubi dei sonnellini pomeridiani di molti telespettatori, ma fortunatamente la facoltà di dimenticare è importante quanto quello di ricordare: e il cervello la mette in atto. Quell’esibizione involontaria avvenuta nella diretta di Domenica Live ha suscitato un’ondata di ...

Nadia Rinaldi : ecco perché la d’Urso non le ha abbassato il vestito durante l’ipnosi : Nadia Rinaldi dopo l’ipnosi di Giucas Casella: Barbara d’Urso spiega perché non ha abbassato il vestito dell’attrice L’ipnosi di Giucas Casella ai danni di Nadia Rinaldi ha lasciato il segno. L’attrice romana, dopo aver rivisto le immagini di quanto accaduto, ha rimproverato Barbara d’Urso, rea di non averla aiutata in un momento del genere. Nadia […] L'articolo Nadia Rinaldi: ecco perché la d’Urso ...

Nadia Rinaldi torna a parlare della Mancini dopo le accuse di Jonathan : Nadia Rinaldi si sfoga sui social dopo le accuse di Jonathan alla Mancini Nella scorsa puntata dell’Isola dei famosi, andata in onda martedì 3 aprile in prima serata su Canale 5, Jonathan Kashanian ha smascherato Alessia Mancini rivelando delle cose pesanti. L’ex Letterina di Passaparola avrebbe detto su Nadia Rinaldi che ha la rabbia delle ex ciccione che odiano le persone magre. La Marcuzzi è intervenuta accusando il naufrago di ...

“Barbara D’Urso - Alessia Mancini e Jonathan : dico tutto”. Bomba Nadia Rinaldi sull’Isola dei famosi. Stuzzicata sui social non ci ha pensato due volte a rispondere a tono alle provocazioni. E sono venute fuori delle verità davvero scomode : L’Isola dei Famosi si fa sempre più rovente e i suoi protagonisti, sia quelli rimasti in gioco, sia quelli già tornati in Italia, continuano a parlare e soprattutto a far parlare. Qualche giorno fa, durante la diretta Jonathan ha mosso pesanti dichiarazioni nei confronti di Alessia Mancini. Frasi che hanno coinvolto anche Nadia Rinaldi. L’ex gieffino ha affermato che l’ex letterina avrebbe detto che la Rinaldi ha “la rabbia tipica delle ...

Isola - Nadia Rinaldi contro tutti : «Avete fatto un gruppo dove la cacca vi ha ricoperti» : Isola dei Famosi 2018 - Nadia Rinaldi Nadia Rinaldi sistema tutti per le feste. Durante l’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 (qui la diretta minuto per minuto) Jonathan ha svelato le opinioni particolarmente sconvenienti che Alessia Mancini gli avrebbe riferito a proposito dell’attrice romana (“ha la rabbia delle ex ciccione che sono arrabbiate con le magre”) e lei ha deciso di impugnare il microfono e di ...

Isola dei Famosi 2018 - Jonathan : “Alessia Mancini? Ha detto che Nadia Rinaldi è un’ex cicciona arrabbiata e che Simone è lo scemo del villaggio” : Amauryz Perez è stato eletto primo finalista, Francesca Cipriani è stata eliminata (ma poi “ripescata”), Elena Morali buttata definitivamente fuori dal gioco al televoto, Alessia Mancini e Jonathan Kashanian sono andati in nomination. Si potrebbe riassumere così, sbrigativamente, l’undicesima puntata de L’Isola dei Famosi 13, in onda ieri sera su Canale 5. A un passo dalla semifinale, però, finalmente qualcosa è successo: le ...