Museo dell' Auto di Torino - Un nuovo spazio per le americane degli anni d' oro

Apre a Vendicari il Museo della Tonnara : Rosolini - Il Museo storico dedicato alla Tonnara di Vendicari è stato inaugurato ieri al Casale Modica, sulla provinciale 26 tra Rosolini e Pachino e sarà visitabile su prenotazione. L'iniziativa è ...

Biella : "Il sentiero della memoria" al Museo Biellese degli Alpini : In collaborazione con il gruppo ANA Alpini di Candelo, l'associazione ViviAmo Candelo organizza una visita al Museo Biellese degli Alpini dal titolo "Il sentiero della memoria". Durante la giornata, ...

Wildix aggiorna e ottimizza il sistema di telecomunicazioni del Museo Archeologico dell’Alto Adige : Le funzionalità avanzate del nuovo centralino Wildix supportano il grande flusso di telefonate che il Museo riceve da tutto il mondo per la mostra dedicata a Ötzi, un celebre reperto Archeologico. Tecnologia WebRTC completamente integrata, agile gestione di Outlook e tanti altri plus… Proviamo a immaginare la curiosità che può suscitare, in Italia e all’estero, una mostra permanente dedicata a un reperto di fama mondiale: nella fattispecie ...

L'eccellenza internazionale della citizen science al Museo di storia naturale della Maremma : GROSSETO " La strategia nazionale della citizen science, la scienza partecipata dai cittadini, si discute , e si decide, anche in Maremma. Giovedì 5 aprile il Museo di storia naturale della Maremma ha ospitato la prima giornata della tavola rotonda "Verso una ...

Incendio al Museo del Genio dell’Esercito : pompieri sul posto. Nessun ferito : Roma – Nessun ferito né intossicato a causa delle fiamme Roma – Due squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute all’interno del museo dell’Arma del Genio dell’Esercito italiano. Un piccolo Incendio, di cui sono ancora ignote le cause, è divampato in un locale ripostiglio di via Lungotevere delle Vittorie 31. Non risultano persone ferite o intossicate. L'articolo Incendio al museo del Genio ...

A Roncole - nella casa-Museo dello scrittore più amato di tutti : nostro inviato a Roncole (Parma)Buona terra, poche case, meno parrocchie d'un tempo, le sezioni di partito sparite. Eppure, qua attorno, a cinquant'anni dalla morte di Giovannino Guareschi, è cambiato nulla o poco. Campagna, ricordi, tempi lenti, maglioni pesanti, mani come badili. Scarpe grosse e anellini fini.Benarrivati a Roncole, Bassa parmense, 15 chilometri da Fontanelle di Roccabianca, cuore del "Mondo piccolo", dove Giovannino nacque, ...

FORME DEL RITO# secondo step in occasione della mostra "Tois Theiois" Museo BAGLIO FLORIO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA : ... un progetto in cui la ricerca storica e scientifica viene interpretata attraverso la poesia, la musica e la danza, un prototipo di vivaci incontri tra artisti e ricercatori per creare spettacoli di ...

Apre oggi l'«officina» di Leonardo nell'I.Lab del Museo della Scienza : Milano 29 Marzo Se Leonardo da Vinci è un simbolo per Milano, a maggior ragione è un'icona per il nostro Museo della Scienza, a lui intitolato dalla fondazione nel 1953. L'anno prossimo cade il 5ooenario della sua morte e, con un po' di anticipo, il Museo è in pole position con le celebrazioni: mentre è in ...

L’astronauta Nespoli e il fumettista Ortolani presentano “C’è Spazio per tutti?” al Museo della Scienza di Milano : Un ratto si aggira per la Stazione spaziale internazionale; non è una cavia sfuggita a un esperimento in microgravità ma Rat-Man personaggio dei fumetti inventato da Leo Ortolani e protagonista del libro “C’è Spazio per tutti?” avventura spaziale ambientata in orbita e presentata al Museo della Scienza di Milano direttamente dai protagonisti: il fumettista Leo Ortolani, appunto e l’astronauta italiano dell’Esa, ...

Al Museo dell'Auto di Torino - Una mostra celebra Leonardo Fioravanti : Se non avete mai visto una Ferrari 365 GTB/4 Daytona dal vivo, non perdetevi la mostra Rosso Fioravanti, le auto di un ingegnere a mano libera, allestita al Museo nazionale dellAutomobile Avv. Giovanni Agnelli di Torino (Mauto per brevità) dal 23 marzo al 16 settembre. Lesposizione temporanea è dedicata alla vita professionale e alle straordinarie vetture di Leonardo Fioravanti, e la Daytona tra le icone assolute della storia dellautomobile è ...

La Giornata mondiale dell'Acqua al Museo archeologico di Brindisi : Secondo una stima dell'ONU, il fabbisogno di acqua nel mondo aumenterà del 30% nei prossimi trenta anni. La vera sfida sarà assecondare le crescenti esigenze di una moderna società in continua ...

Università di Pisa : domani l’inaugurazione della nuova serra tropicale dell’Orto e Museo botanico : Venerdì 23 marzo alle 15 si inaugura la nuova serra tropicale dell’Orto e Museo botanico dell’Università di Pisa (Via Luca Ghini, 5). Dopo i saluti istituzionali delle autorità accademiche sono previsti gli interventi della professoressa Chiara Bodei, presidente del Sistema Museale di Ateneo e del professore Lorenzo Peruzzi, direttore dell’Orto e Museo botanico. Al termine della cerimonia seguirà una visita guidata della serra che sarà aperta e ...

Gruppo FCA - Un Museo al posto dell'ex fabbrica della Viper : Lo stabilimento FCA in cui veniva costruita la Dodge Viper, il Conner Assembly Plant, chiuso lo scorso agosto dopo il pensionamento della muscle car americana, rinascerà come nuova sede della collezione di automobili, con la speranza di aprirla presto al pubblico. La notizia, riportata da Automotive News, dà una speranza per il futuro della fabbrica alla periferia nord di Detroit, il più piccolo centro di produzione del Gruppo ...

Reggio Calabria : la biodiversità del Parco dell’Aspromonte in mostra al Museo dal 22 marzo al 22 Aprile : La biodiversità floristica del Parco Nazionale d’Aspromonte, accompagnata dalla straordinaria ricchezza faunistica, in mostra, per un mese, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Nell’ambito del più ampio progetto “Natura e Cultura” condiviso dal Presidente del Parco Giuseppe Bombino e dal Direttore del MAaRC Carmelo Malacrino, nasce una nuova e suggestiva iniziativa con la quale l’intelligenza nativa della Natura appare nel ...