Museo del Mare di Sciacca | oltre 7 mila visitatori in un anno

Il Museo del papiro "Corrado Basile" di Siracusa vende 20 frammenti di papiri greci per autofinanziarsi : Il Museo del papiro Corrado Basile di Siracusa ha messo in vendita 20 frammenti di papiri greci e demotici della propria collezione per autofinanziarsi ed evitare così la chiusura. I pezzi sono di "accertata provenienza, acquistati circa dieci anni fa e, per quanto di conoscenza, inediti, si legge nell'avviso. L'ente - racconta La Stampa - è una realtà unica al mondo, estensione naturale dell'Istituto internazionale del ...

Museo dell'Auto di Torino - Un nuovo spazio per le americane degli anni d'oro : Il mito americano si rinnova al Mauto di Torino, con un nuovo allestimento, una scenografia che riprende lo skyline di New York, con limmancabile ponte di Brooklyn, e soprattutto due protagoniste deccezione: una Packard Super-Eight del 1937 e una Cadillac Series 62 del 1947, restaurate in collaborazione con Nicola Bulgari e con il Centro NB per American Automotive Heritage, nato in proprio per preservare il patrimonio automobilistico ...

Apre a Vendicari il Museo della Tonnara : Rosolini - Il Museo storico dedicato alla Tonnara di Vendicari è stato inaugurato ieri al Casale Modica, sulla provinciale 26 tra Rosolini e Pachino e sarà visitabile su prenotazione. L'iniziativa è ...

Zanetti inaugura al Museo del Grande Torino la mostra a lui dedicata : Di fronte a trecento tifosi, per la maggior parte nerazzurri, l'ex capitano dell'Inter Javier Zanetti ha inaugurato oggi, domenica 8 aprile, la mostra temporanea a lui dedicata, allestita al Museo del ...

Al Museo Madre la performance a cura di Rosa Gribaudi per Casa del Contemporaneo : Al Museo Madre di Napoli la performance "R.OSA. 10 esercizi per nuovi virtuosismi" di Silvia Gribaudi. La coreografa e regista piemontese guida, tra gli spazi del prestigioso Museo d'arte contemporanea, la performer Claudia Marsicano, premio UBU 2017, per la rassegna a cura di Casa del Contemporaneo.Continua a leggere

L'EcoMuseo di Valle d'Itria best practice per la valorizzazione del territorio : ... a Bari, presso la Sala Convegni Mediateca della Regione Puglia, si è svolta una seduta della Consulta regionale degli Ecomusei, convocata dalla Regione Puglia Dipartimento Turismo, Economia della ...

Biella : "Il sentiero della memoria" al Museo Biellese degli Alpini : In collaborazione con il gruppo ANA Alpini di Candelo, l'associazione ViviAmo Candelo organizza una visita al Museo Biellese degli Alpini dal titolo "Il sentiero della memoria". Durante la giornata, ...

Museo del futuro tragedia del passato : Touch screen, monitor orizzontali, esperienze di realtà aumentata, Visori Vr a 360 gradi, ricostruzioni in 3D delle zone di trincea, app dedicate per smartphone, ricostruzioni ambientali e ...

Wildix aggiorna e ottimizza il sistema di telecomunicazioni del Museo Archeologico dell’Alto Adige : Le funzionalità avanzate del nuovo centralino Wildix supportano il grande flusso di telefonate che il Museo riceve da tutto il mondo per la mostra dedicata a Ötzi, un celebre reperto Archeologico. Tecnologia WebRTC completamente integrata, agile gestione di Outlook e tanti altri plus… Proviamo a immaginare la curiosità che può suscitare, in Italia e all’estero, una mostra permanente dedicata a un reperto di fama mondiale: nella fattispecie ...

Milano : Giosetta Fioroni in una antologica al Museo del Novecento : Milano, 5 apr. (AdnKronos) - Per la prima volta Milano dedica al talento eclettico e interdisciplinare di Giosetta Fioroni una grande mostra antologica, con oltre 160 opere. Promossa e prodotta dal Comune di Milano e dal Museo del Novecento, in collaborazione con la casa editrice Electa, la mostra '