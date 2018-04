ilgiornale

: Multati solo 13 abusivi al mese Tassisti in piazza contro Sala - Ale_De_Chirico : Multati solo 13 abusivi al mese Tassisti in piazza contro Sala - Ale_De_Chirico : Multati 13 abusivi al mese Tassisti in piazza contro Sala -

(Di lunedì 9 aprile 2018) In principio il nemico era l'abusivo classico, quello che siva dentro gli aeroporti di Linate e Malpensa o in stazione Centrale per agganciare i turisti prima che arrivassero al posteggio taxi. Poi è iniziata la guerrala piattaforma tecnologica Uber, nella versione classica o in quella "UberPop", bloccata dai ricorsi e ritirata dal colosso Usa. Da qualcheil mirino deie delle società di noleggio auto con conducente (Ncc) che hanno regolare licenza si è spostato su "Risciò", la app che funziona solo su sim cinesi e conta su una squadra di circa 420 autisti, tutti cinesi. E dopo Belgio e Svezia è sbarcata anche in Italia - per ora solo a Milano - "Heetch", la app francese operativa solo dalle ore 20 alle sei del mattino, usata quasi esclusivamente da universitari e studenti Erasmus. A differenza di Uber, i francesi versano le tasse in Italia ma il tipo di ...