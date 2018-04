Mr Porter lancia la sua terza collezione ispirata allo stile nautico

Uber lancia Health : Porterà in auto i pazienti in ospedale : Il servizio Uber Health consentirà a cliniche e medici di assicurare un trasporto ai pazienti. La sperimentazione parte negli Stati Uniti

Uber lancia Health : Porterà in auto i pazienti in ospedale : Prenotare una corsa con un preavviso di 30 giorni o di soli pochi minuti. È questa la possibilità offerta da Uber a tutte le organizzazioni sanitarie per fornire un trasporto ai pazienti. Il nuovo servizio – che si chiama Uber Health – mette a disposizione di cliniche, ospedali e centri di riabilitazione una piattaforma di corse per i loro pazienti e clienti, gestibili da un unico cruscotto, senza bisogno di possedere un account dell app. Una ...

Planet Computers Gemini PDA sarà lanciato con Android ma supPorterà anche altri OS : Nonostante il team di Planet Computers abbia deciso di lanciare Gemini PDA come un dispositivo con supporto Android e Linux), in realtà può fare girare più OS L'articolo Planet Computers Gemini PDA sarà lanciato con Android ma supporterà anche altri OS è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

WhatsApp - aggiornamento Porterà nuove emoji - ecco quelle che saranno lanciate Video : Gli sviluppatori di #WhatsApp stanno lavorando notevolmente per cercare di recuperare il terreno da #Telegram che nel 2017 grazie alle numerose funzioni lanciate, ha sicuramente incrementato il numero degli iscritti. Inoltre anche Messenger di Facebook sta sicuramente ricevendo numerosi apprezzamenti, grazie sopratutto al ruolo importante come social network di Facebook. Ma il 2018 è partito alla grande per WhatsApp, grazie a nuove funzionalita' ...