Moviola | il caso di Torino-Inter | il gol di Brozovic | era gioco fermo?

Napoli - rigore su Mertens ok. E lo strano caso del "gol" di Brozovic : la Moviola : MILAN-SASSUOLO 1-1 Gara spigolosa, spesso interrotta dai fischi di Pairetto: lo spettacolo ne ha risentito e finale nervoso anche per i minuti di recupero, passati da 5 a 6 per il continuo ...