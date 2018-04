MotoGP | il punto debole di Marc Marquez Aggressività gratuita che mette a rischio

Pronostico MotoGP/ Gran Premio d'Argentina 2018 : il punto di Nico Cereghini - esclusiva - : Pronostico MotoGp, GP Argentina 2018 a Termas de Rio Hondo: il punto di Nico Cereghini in vista del weekend sudamericano e i suoi possibili favoriti.

DIRETTA MotoGP - LIVE warm-up GP Qatar 2018 : Andrea Dovizioso e Valentino Rossi cercano la messa a punto ideale per la gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei warm up del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale MotoGP 2018. La stagione incomincia sul circuito di Losail, i piloti avranno a disposizione un ultimo turno per la messa a punto finale prima delle gare del pomeriggio. Sale l’attesa per il primo corpo a corpo dell’anno, tutti i grandi protagonista cercheranno di trovare il feeling migliore con la propria moto per poi scatenarsi ...

MotoGP - Danilo Petrucci : “Punto al podio in Qatar. Andrea Dovizioso più forte del 2017” : Danilo Petrucci punta in grande in questa stagione 2018. Il pilota della Ducati Pramac, tra i più veloci nei test, ha come obiettivo la prima vittoria del team italiano nella classe MotoGP. Sarebbe un risultato storico per la squadra del Bel Paese. L’esordio a Losail (Qatar), il 18 marzo, sarà subito un’occasione per l’umbro, essendo il tracciato arabo particolarmente adatto alle caratteristiche della Rossa. “Sarebbe ...

MotoGP - Test Qatar - Marquez il decimo tempo e la battuta sul rinnovo : 'io soddisfatto non solo dal punto di vista tecnico' : Marc Marquez soddisfatto dopo la prima giornata di Test in Qatar nonostante il decimo tempo finale Si è conclusa la prima giornata di Test di MotoGp in Qatar. Tre giorni di duro e importante lavoro ...