MotoGp Honda | Pedrosa | «La mia gara è finita prima che completassi il primo giro»

MotoGp - Gp Argentina FP2 : Marquez guida la doppietta Honda - naufragano le Ducati : Alle spalle del campione del mondo in carica, il compagno di marca, Cal Crutchlow . Straordinario terzo tempo per Tito Rabat che porta la Ducati del team Avintia davanti ad Andrea Iannone e Dani ...

MotoGp Honda - Pedrosa : «Darò il cento per cento» : TORINO - Nel team ufficiale Honda si fa molto affidamento anche sul veterano Dani Pedrosa, pilota capace di grandi prestazioni, anche se a volte poco costante. Dopo un inizio discreto in Qatar lo ...

MotoGp Honda - Pedrosa : «Sappiamo che il potenziale è lì e ci dà fiducia» : ROMA - Si parla molto del duello tra Marquez e Dovizioso, ma nel team ufficiale Honda si fa molto affidamento anche sul veterano Dani Pedrosa, pilota capace di grandi prestazioni, anche se a volte ...

MotoGp Marquez : "Felice della mia Honda - in Argentina con fiducia" : un Marc Marquez fiducioso e sereno quello che si prepara per il GP di Argentina, secondo appuntamento stagionale, dopo il 2° posto nella gara di apertura in Qatar: "Abbiamo iniziato l'anno con una ...

MotoGp Honda - Marquez : tra Pedrosa e Crutchlow sceglie Dani : ROMA - Secondo la rivista britannica MCN, Cal Crutchlow punta a un posto da protagonista nel team Repsol Honda nel 2019. A rimetterci potrebbe essere Dani Pedrosa. A fomentare le sue speranze, il buon ...

MotoGp Honda - Crutchlow vuole la sella di Pedrosa : MARQUEZ Ma il compagno di squadra, Marc Marquez, nonché Campione del Mondo in carica, interpellato dal quotidiano spagnolo Marca, a rivelato di non avere dubbi su chi preferisce tra i due: ' Pedrosa '...

MotoGp Honda - Pedrosa : «Mi piacerebbe chiudere la carriera vincendo qui» : TORINO - Può ormai considerarsi una vera e propria bandiera per la Honda Dani Pedrosa, ma il suo contratto per il 2019 non è ancora stato rinnovato. Quest'anno lo spagnolo ha ritrovato come massimo ...

MotoGp - Valentino Rossi : 'Non siamo ancora a livello di Ducati e Honda. Dovizioso? Siamo molto simili' : Il 9 volte iridato ha poi parlato di un altro grande dello sport italiano, Gigi Buffon 'Deve continuare assolutamente. Se ha voglia. Penso che lui lo sappia se può essere ancora al top. Secondo me dà ...

MotoGp Honda - Bartholemy : «Vogliamo almeno una moto ufficiale» : TORINO - È al centro di diverse trattative di mercato il team Estrella Galicia Marc VDS. La squadra attualmente è sotto contratto con Honda, ma non mancano le offerte da parte di Yamaha e Suzuki per ...

MotoGp Honda - Marquez e Pedrosa sono a Jerez : ROMA - Dopo lo splendido primo Gran Premio della stagione in Qatar, alcuni dei migliori team della classe regina sono pronti per tornare a girare in Andalusia per alcuni test privati sul Circuito de ...

MotoGp - team Honda a Jerez per i test privati : TORINO - Passate le emozioni del Gran Premio in Qatar, il primo della stagione, alcuni team della classe regina sono già pronti per tornare a girare in Andalusia per alcuni test privati sul Circuito ...

MotoGp - Marquez e Honda a Jerez per un test privato : Dopo appena una gara della stagione 2018 chiusa con il secondo posto del campione del mondo in carica, il team HRC ha deciso di giocarsi subito la carta test, la prima di cinque a loro disposizione ...

MotoGp : Johann Zarco potrebbe passare alla Honda Video : Johann Zarco in #Honda nel 2019: questa potrebbe essere la prossima mossa del francese, che fino a pochi giorni fa si pensava andasse in KTM. Dopo la splendida stagione come rookie disputata l'anno scorso e l'ottima gara di domenica scorsa, il numero 5 sarebbe pronto al salto in un team ufficiale il prossimo anno. L'addio alla Yamaha L'addio alla casa dei tre diapason sembra ormai certo. Un po' perché la Tech 3 ha deciso di scindere il contratto ...

