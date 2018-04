MotoGp Argentina | le parole di Valentino Rossi contro Marquez hanno il sapore della

MotoGp Argentina 2018 - le pagelle : Una partenza rinviata per la pioggia, una griglia di partenza inventata con Miller davanti e gli altri lontanissimi, Marquez sanzionato tre volte e alla fine penalizzato di 30" per aver speronato ...

MotoGp Argentina - Marquez : «Con Rossi non ho fatto niente di pazzo» : TERMAS DE RIO HONDO - Siamo solo alla seconda gara stagionale, ma è già guerra aperta tra Valentino Rossi e Marc Marquez, dopo ciò che è accaduto nel GP d'Argentina. Lo spagnolo aveva provato a ...

VIDEO MotoGp - gli highlights del GP d’Argentina : l’incidente tra Marquez e Valentino Rossi - la vittoria di Crutchlow : Ieri, nella serata italiana è andato in scena un incredibile GP d’Argentina della MotoGP: tra partenza ritardata e pista in condizioni difficili, sicuramente a rubare la scena è stato lo spagnolo Marc Marquez, che prima ha fatto spegnere la moto al via, poi ha dato vita ad un tentativo di rimonta fatto di sportellate e manovre al limite, fino a quando non ha buttato giù Valentino Rossi, beccandosi una penalizzazione e finendo fuori dalla ...

MotoGp Argentina - Rossi : “Marquez chiede scusa e poi fa uguale. Ho paura a correre con lui - distrugge questo sport” : “Marquez fa quello che vuole, dovrebbe stare lontano da me e non guardarmi più in faccia. Ho paura a correre con lui, distrugge il nostro sport”. Parole di Valentino Rossi nel dopogara del Gp di Argentina, dal quale è stato eliminato dall’ennesima manovra oltre il limite di Marc Marquez quando mancavano tre giri alla fine. Un’entrata scomposta del campione del mondo, sanzionato con una penalità di 30 secondi per ...

MotoGp Argentina - Crutchlow vince. Marquez butta fuori 'il dottore' : Mark Markez campione del mondo pasticcia alla gara di ieri nel Moto Gp d'Argentina sin da prima della partenza.

MotoGp Argentina - Marquez : «Le scuse a Rossi? Non le ha accettate? Lo rispetto» : TERMAS DE RIO HONDO - È già guerra aperta tra Valentino Rossi e Marc Marquez, dopo ciò che è accaduto nel GP d'Argentina, anche se siamo solo alla seconda gara stagionale. Lo spagnolo aveva provato a ...

Video/ MotoGp - highlights Gran Premio Argentina 2018 (Termas de Rio Hondo) : Video MotoGp 2018: gli highlights della gara di Termas de Rio Hondo, Gran Premio d'Argentina. Vince Cal Crutchlow davanti a Zarco, Valentino Rossi viene "steso" da Marc Marquez(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 08:20:00 GMT)

MotoGp Argentina 2018 - Marquez butta fuori Rossi. Valentino : "E' pericoloso" : Lo spagnolo ha fatto cadere il Dottore. Rossi: "Ho paura a stare in pista con lui". Dopo ai box quando è andato a scusarsi Uccio gli ha detto di andare via. Duro il team manager Yamaha Jarvis

MotoGp Argentina - Rossi attacca Marquez : «C'è da farsi male - va fermato» : TERMAS DE RIO HONDO - Duro attacco di Valentino Rossi a Marquez dopo gli episodi del Gran Premio d'Argentina che hanno portato alla penalizzazione dello spagnolo di 30 secondi. L'entrata aggressiva di ...

MotoGp - Diretta Gp Argentina 2018/ Gara live : ha vinto Crutchlow! Marquez stende Rossi ed è di nuovo bufera : Diretta MotoGp Gara e warm-up live GP Argentina 2018 Termas de Rio Hondo: cronaca e tempi, vincitore e ordine d’arrivo del secondo Gran Premio stagionale (oggi 8 aprile)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 23:11:00 GMT)

MotoGp Argentina - Dovizioso : «Con queste condizioni poteva solo andare peggio» : TERMAS DE RIO HONDO - ' Sapevamo che sull'asciutto avremmo avuto problemi. Siamo lenti da venerdì. Con queste condizioni, poi, poteva solo andare peggio ', sono queste le prime dichiarazioni di Andrea ...

MotoGp Argentina - Jarvis : «Rossi ha paura di Marquez» : Dobbiamo risolvere questa situazione non solo per noi, ma per lo sport. Non mi interessa di parlare della Honda. Marquez ha provato ad entrare per chiedere scusa, ma non era il momento per farlo '. ...

MotoGp Argentina - Dovizioso : «Marquez ha senza dubbio esagerato» : TERMAS DE RIO HONDO - ' Sapevamo che sull'asciutto avremmo avuto problemi. Siamo lenti da venerdì. Con queste condizioni, poi, poteva solo andare peggio ', sono queste le prime dichiarazioni di Andrea ...